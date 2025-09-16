Ето защо повечето цветя в градината загиват точно сега – и как да ги спасите

Какво друго можете да правите в края на лятото

Основни задачи в цветната леха в края на лятото

Края на лятото е критичен момент за градинските цветя. Жегата отшумява, но е заменена от студени нощи и непредвидени дъждове. Декоративните растения често влизат в този период отслабени от болести, с механични повреди по листата и стъблата. В допълнение към това, естественото стареене на листата и леторастите, когато говорим за тревистите цветя, се появява все повече жълт или кафяв цвят в короните.

Въпреки това, че основната и най-активната част от сезона вече е зад гърба ни, все още има много работа в цветните лехи и градини. Премахват се прецвятяващите съцветия, които значително скъсяват периода на цъфтежа на растенията, извършват санитарна резитба, а за многогодишните цветя - формираща резитба. Тези техники спомагат за поддържане на спретнат и привлекателен вид на цветните лехи.

Втората задача е да се изпълни окончателно подхранване. Правилното подхранване позволява на едногодишните цветя да удължат вегетацията и цветята си, а многогодишните започват да се подготвят напълно за зимата. Активирането на растежа и натрупването на зелена маса вече е ненужно, така че азотът се добавя в минимални количества или торовете, които го съдържат, се изоставят напълно. Освен че азотът пречи на своя цъвтеж, нежната млада зеленина се превръща в отлична основа за гъбични заболявания и вредители. Съветът това на преден план излизат калиево-фосфорните торове.

Не трябва да се забравяме и за борбата с вредителите. Насекомите (листни въшки, белокрилки) и акарите са все още много активни и причиняват значителни щети на цъфтящите цветни лехи. Освен това някои вредители започват да зимуват, което означава, че ще трябва да се борим с тях всеки пролет. А сега си струва не само да се възхищаваме на красива цветна леха, но и периодично да инспектираме растенията. И при първите признаци на вредители, незабавно извършвате лечение за ликвидиране.

Какво друго можете да правите в края на лятото

Късното лято е подходящо време за подготовка и вкореняване на резници от някои цветя. Те могат да бъдат отрязани специално за размножаване или да се използват издънки, останали от рутинната резитба.

Най-добре е резниците да са все още зелени, защото винаги се въкореняват без проблеми. Ако са започнали да се вдървеняват, препоръчително е прибирането на реколтата да се отложи за по-късен период, докато издънките узреят напълно.

Също така можете да разделите многогодишни храсти или да пресадите луковични растения, ако е необходимо. Божури, астилба, хоста, кандилка, хортензия, брунера, рудбекия, гайлардия, клематис се размножават чрез делене в края на лятото. Същите тези цветя могат да бъдат изцяло пресадени, ако се промени разположението на целия парцел или конфигурацията на отделните цветни лехи.

Преди да настъпи студеното време, те имат време да се вкоренят и след това да презимуват добре. Но в мразовит климат трябва да бъдат защитени поне през първата зима, преди периода на покой - покрити и мулчирани.

В края на лятото и самото начало на есента луковиците също се изкопават и пресаждат:

мускари;

минзухари;

кокичета;

нарцис;

лилии;

луковични ириси;

колхикум;

хиондокса;

еритроний.

Те ще цъфтят едва догодина, но цветни лехи от тези луковични растения се оформят сега.

В края на лятото трябва да решите много проблеми и те не са по-малко, отколкото в началото на лятото. Необходимо е също така да подкрепите растенията, за да ги предпазите от вредители и болести - и тогава ще е възможно значително да удължите периода на цъфтежа на декоративните растения. И тогава те ще презимуват добре и ще започне вегетацията навремето през първата година.

