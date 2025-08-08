Може ли доматите да се съживят след мана?

Първите кафяви петна по листата на доматите изискват незабавни действия. Всеки загубен ден намалява шансовете за спасяване на насажденията. Незабавно отстранете всички засегнати части на растението с признаци на гниене. Изнесете ги извън градината и ги унищожете. Ето какво още трябва да направите, за да съживите доматите след мана.

Съживяване на доматите след мана

Осигурете на доматите максимална сухота и вентилация. Разредете листата и завържете стъблата за по-добра циркулация на въздуха. Поливайте само сутрин и строго в корена. Избягвайте попадане на вода върху листата и стъблата.

Как да приберете изобилие от месести и сладки домати: Стар градинарски трик за торене

След поливане, мулчирайте почвата под храстите с тънък слой суха слама или окосена трева. Мулчирането ще помогне за задържане на влагата в корените и ще намали изпарението, поддържайки сухота. Спешно третирайте храстите с разтвор на меден сулфат или биопрепарат на базата на сенна бацила. Намокрете обилно всички повърхности.

За да подпомогнете отслабените растения, прилагайте листно торене с разтвор на калиев тор. Избягвайте азотни торове, които стимулират растежа на уязвимата листна маса. Повторете третирането с избрания продукт след 5-7 дни, за да затвърдите ефекта. Следвайте прогнозата, като пръскате при сухо време.

По време на дъждовния сезон поставете временно фолио върху леглото. Това ще създаде необходимия сух микроклимат за възстановяване на насажденията, тъй като излишната влага стимулира развитието на гъбички.

Резитба на доматите и пипера през август: Как се прави, за да е богата реколтата им

Редовно проверявайте растенията, като премахвате всички нови подозрителни петна. Здравите стъбла често остават жизнеспособни. Оцелелите храсти могат да дадат нов растеж, след като инфекцията е потисната. Продължете с грижите, като избягвате прекомерна влага.

След края на сезона внимателно отстранете всички растителни остатъци от лехата. Не оставяйте потенциални източници на инфекция за зимата.

Следващата година изберете различно място за засаждане на доматите. Отдайте предпочитание на сортове, устойчиви на късна фитофтора. Дезинфекцирайте инструментите и опорите, използвани през този сезон, за да предотвратите пренасянето на спори.

Също така важна част от грижата за доматите е извършването на превантивно пръскане срещу болести (късна фитофтора, сива плесен, фузариум) и вредители (белокрилки, листни въшки, паякообразни акари), използвайте препарати, съдържащи мед, и народни средства (разтвор на пепел или йод, инфузия на чесън, жълтениче, пелин, бял равнец).

Дори на малък парцел можете да получите щедра реколта от домати, ако спазвате всички агротехнически стандарти за засаждане на разсад в открита земя. Тогава растенията бързо ще се вкоренят добре, ще се развиват правилно и бързо.

Прочетете също: Как да поливаме правилно доматите в горещото време: Златно правило