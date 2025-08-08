Как да увеличим реколтата от домати през август?

Август открива възможности за удължаване на плододаването на доматите с правилния подход към грижите. Тайната се крие в адаптирането на агротехниката към последния етап от сезона. Ключът е да се премине към калиево-фосфорни торове, като се елиминират напълно азотните. Тези елементи стимулират узряването на плодовете, а не растежа на излишната зеленина.

Грижа за доматите през август

Поливането трябва да остане редовно, но изисква специално внимание към температурата на водата. Студената вода от маркуч причинява стрес и провокира болести.

Ако има твърде много влага, доматите могат да се напукат и да загубят вкуса си (съдържанието им на захар ще намалее). Излишната влага също влияе върху общата влажност в оранжериите. За регулирането ѝ се използват вентилация и мулчиране на почвата. Поливането се спира напълно приблизително 14-15 дни преди окончателната реколта. Лесно е да се определи този момент - доматите започват да узряват по горните чепки на храстите.

Страничното подрязване продължава, но фокусът е върху премахването на издънки под цветните чепки и тези, които удебеляват центъра на храста. Радикалната резитба сега не е желателна.

За ускоряване на прибирането на реколтата се практикува леко подхранване, като се прищипва точката на растеж на неопределените сортове. Силата на растението се пренасочва към пълнене на плодовете. Някои градинари внимателно подрязват някои от корените с вили, създавайки лек стрес. Това може да насърчи растението да завърши цикъла си на растеж по-бързо.

Защитата срещу късна мана и алтернария през август е задължителна поради хладните нощи и росата. Предпочитание се дава на биологични препарати или доказани народни средства.

За стимулиране на узряването на следващата реколта съдейства навременното прибиране на плдовете. Зрелите домати, оставени на храста, забавят цялостния процес.

Изборът на сортове, които са генетично предразположени към дългосрочно плододаване, полага основите за успешна реколта. Къснозреещите хибриди често показват най-добри резултати в края на лятото. Употребата на леки покривни материали ще предпази от неочаквани ранни слани. Дори една студена нощ може да съсипе неузряла реколта. Мулчирането на почвата задържа влагата и стабилизира температурата ѝ при корените. Това намалява стреса на растенията от дневните и нощните температурни колебания.

Редовната проверка на храстите ви позволява бързо да идентифицирате признаци на болести или вредители. Ранната намеса спестява по-голямата част от реколтата. Правилната грижа през август гарантира значителна реколта преди настъпването на неблагоприятното време. Растенията ще благодарят на градинаря с качествени плодове.

