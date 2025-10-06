Гнилите ябълки не са тор: 4 причини да съберете падналите плодове

Всеки овощар се е сблъсквал с проблема с гниещите плодове. Разбира се, те са негодни за консумация и допълнително обезобразяват цялата овощна градина. Това обаче не са единствените причини, поради които гнилите ябълки, сливи или круши трябва да бъдат премахнати от реколтата. Оказва се, че те представляват сериозен проблем, но не се притеснявайте – те могат бързо да бъдат премахнати.

Защо плодовете гният?

Когато месестата част на плода промени цвета си, миризмата и стане по-водниста, това означава, че започва да гние. Това явление може да има няколко причини, включително една естествена – резултат от стареенето на плода. Често гниенето се причинява от механични повреди по време на беритбата или когато плодът падне от дървото. Този процес се ускорява и от дейността на микроорганизми като бактерии или протозои.

За съжаление, гниенето се случва и при гъбични заболявания. Симптомите са лесни за наблюдение. Първо, по плода се появява кафяво петно, което постепенно се уголемява. По-късно се образуват спорови пръстени и сиво мицелно покритие. Струва си да се отбележи, че гниенето, причинено от болестта, напредва много бързо, появява се локално и първоначално не е свързано с неприятна миризма.

Ако гниенето е естествен процес, няма нужда от паника – такива плодове не представляват заплаха за други растения. В случай на болест обаче, патогените могат да се разпространят върху други плодове. В такива случаи е важно да действате незабавно и да се отървете от тях възможно най-бързо.

Защо трябва да махате гнилите плодове под дърветата

Има четири основни причини, поради които трябва да събирате гнили плодове. Те осигуряват убежище за по-нататъшния растеж на бактерии и гъбички, а когато те се разпространят върху други видове, унищожаването им ще бъде изключително трудно и често скъпо.

Освен това, миризмата на гниещи плодове привлича вредители. Плъхове, мишки и оси след това имат истински пир и това не е всичко – заедно с тях в градината могат да се появят и други неканени организми. Почвата, в която гният плодовете, също създава идеални условия за плевели. Те от своя страна се конкурират с други растения за вода, светлина и хранителни вещества, често изтласквайки ги. Важно е да се помни, че борбата с плевелите може да бъде изключително досадна.

Четвъртият аспект е здравата морава - хубавата и зелена трева мрази гниещите плодове. Наблизо тя пожълтява, спира да расте и скоро околното пространство се запълва с плевели и мъх. Освен това плодовете задушават стръковете и дори след един ден това може да доведе до увяхване и грозен вид на моравата.

Какво да правим с гниещите плодове?

След като знаем как и защо плодовете гният, е време да помислим как да ги премахнем от градината или овощната градина. Има няколко метода за изхвърляне. Най-лесният е да ги изхвърлите в контейнери за биоразградими отпадъци. Ако имате много от тях, можете да ги занесете в пункт за събиране на битови отпадъци. Само не забравяйте никога да не хвърляте болни плодове в купчината компост, тъй като те могат да заразят цялата купчина.

Някои градинари избират да заравят гниещи плодове. В този случай има няколко правила, които трябва да запомните. Преди всичко, ако гниенето е причинено от болест, заровете плодовете далеч от всякакви култури, за да избегнете разпространението на инфекцията. Дупката трябва да е дълбока поне 50 см.

Ако обаче гниенето е естествен процес, плодовете могат лесно да се компостират или заровят близо до градинските лехи, за да се обогати почвата с органична материя. Леко повредените плодове, без болести и гъбични симптоми, могат да се използват за приготвяне на консерви, сокове и конфитюри, тъй като високата температура на готвене елиминира повечето бактерии.

