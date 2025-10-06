Пълен списък на растенията, които ТРЯБВА да се подрежат през октомври

Есента е идеалното време за резитба - по време на тази процедура се премахват стари издънки и се извършва оформяне на храсти и дървета. Много растения, които са играли ключова роля в създаването на красива лятна градина, ще се нуждаят от резитба, за да ви радватр с цъфтежа и плодовете си и през следващата година.

Плодовите дървета ще се възползват от прореждане, докато многогодишните растения трябва да се подрязват до земята. Деликатните растения като лавандула и розмарин също ще имат полза от есенната резитба.

Растенията, които се подрязват през октомври

Рози. Експертът по градинарство Монти Дон съветва: „Подрязвайте катерливите рози. Катерливите рози цъфтят на издънки, пораснали през същата пролет, така че могат да бъдат подрязани обилно сега. Започнете с премахване на всички повредени или кръстосани издънки или всяка много стара дървесина, която може да бъде подрязана чак до земята.“

Резитба на розите: Кога е най-подходящото време

Лавандула. Ако през лятото не сте подрязали лавандулата си, изчакайте до пролетта, ако имате нежни сортове като френска, испанска и италианска лавандула. Английската лавандула може да се подрязва през октомври, като се премахват избледнели цветове и се подрязват зелените нови издънки, за да се насърчи компактната форма и да се предотврати вдървесняването на стъблата. Но избягвайте подрязването на стара, гола дървесина, тъй като лавандулата не се регенерира от стара дървесина.

Розмарин. Розмаринът, който е чудесен за готвене, трябва да се подрязва след цъфтежа, но преди да настъпи зимата. Подрежете растението с чисти ножици за рязане, за да почистите, премахнете избледнелите цветове и едновременно с това да промените формата на растението. Както при лавандулата, никога не подрязвайте стари храсти, тъй като това може да убие растението.

Овошки. Подрежете овощните дървета сега, за да подобрите формата и добива им. При резитба не забравяйте да премахнете всички мъртви и болни дървета. Можете също така да проредите клоните, за да подобрите циркулацията и проникването на слънце, което ще им помогне да растат добре. Прореждането е подходящо за касис и цариградско грозде. Летно плодоносещите малини също могат да се подрязват, след като дадат плодове, като се отрежат леторастите до земята.

Резитба през септември: Ще съжалявате, ако не я направите сега за тези растения

Широколистни живи плетове. Октомври е последният шанс да подрежете широколистните живи плетове, за да изглеждат спретнати през цялата зима. След като живият плет достигне желаната височина и ширина, го подрязвайте редовно, за да премахнете почти всички млади издънки.

Това обикновено се прави веднъж годишно при неформални живи плетове и веднъж, два или три пъти годишно при официални. Октомври е чудесно време за резитба на живи плетове от габър, глог и бук.

Японски клен. Кленът и офиката са с висока декоративна стойност за градинарите - те осигуряват красиви есенни цветове, когато други растения започнат да увяхват. След като листата опадат, не забравяйте да подрежете тези дървета, докато са в латентен стадий, обикновено между октомври и ноември.

Резитба на розите през есента или пролетта: Кой е по-добрият вариант?