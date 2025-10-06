Какво е най-добре да се засади след чесън за възстановяване на почвата

След прибиране на реколтата на чесъна лехата често се оставя празна, което е нерационално използване на ценни ресурси. Компетентният подбор на наследствени култури позволява не само получаване на втора реколта, но и подобряване на здравето на почвата.

Какво е най-добре да се засади след чесън?

Чесънът, като фитонцидна култура, естествено дезинфекцира почвата, като потиска растежа на много патогенни гъби и бактерии. Впоследствие почвата става идеална за растения, чувствителни към такива заболявания.

Раннозреещите зелени култури като спанак, рукола, маруля и копър се считат за идеални наследници. Те ще имат време да дадат реколта преди настъпването на студеното време и да обогатят почвата с органична материя.

От градината до буркана: Лесен начин да си направите чесън на прах

Зелените торови култури – растения, специално засадени за подобряване на структурата на почвата и обогатяването ѝ с азот, са отличен избор. Бял синап, фацелия или фий, засети през август, ще имат време да натрупат зелена маса преди слана. Кореновата система на растенията за зелено торене разрохква почвата, а окосената зелена маса, вложена в почвата, се превръща в ценен тор. Тази техника ефективно възстановява плодородието без използването на химикали.

Някои кореноплодни зеленчуци, като репички и късозрял дайкон, също виреят след чесън. Кратките дни в края на лятото и началото на есента насърчават активното развитие на корените, а не цъфтежа.

Бобовите растения, като грах и боб, също са добри кандидати, тъй като обогатяват почвата с наличен азот. Важно е обаче да се приберат преди настъпването на постоянно студено време.

Как да наторите почвата преди засаждане на зимен чесън?

Засаждането на други растения от семейство Allium – лук, праз и декоративен лук на това място е силно нежелателно. Те са податливи на често срещани вредители и болести, което ще доведе до слаб растеж и развитие.

Планирането на последователността за засаждане на културите в градината е ключов елемент от биологичното земеделие. Този подход помага за поддържане на здравето на почвата и постигане на стабилни добиви, без да се изчерпват хранителните вещества, съдържащи се в нея. Оставянето на лехата под угар без растителност води до уплътняване на почвата, растеж на плевели и излужване на хранителни вещества.

Използването на покривни култури след чесъна превръща градината в непрекъснато функционираща екосистема. Всяко растение допринася за цялостното поддържане на плодородието и здравето на почвата.

Втората реколта от същата леха не само спестява място, но и осигурява грижа за почвата. Умното управление на площта за засаждане гарантира изобилна реколта през следващия сезон.

Прочетете също: Кога е най-доброто време за засаждане на зимен чесън?