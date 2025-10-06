Резитба на божурите през есента: Какво трябва да знаете за нея

Повечето видове божури са непретенциозни за отглеждане, но е важно правилно да подрязвате листата им през есента, за да предотвратите болести и да запазите декоративната привлекателност на храста. Единственото правилно време за подрязване на листата на божурите е през есента, след като листата са напълно пожълтели и започнат да изсъхват. Това обикновено се случва края на септември до началото на октомври, когато божурите навлизат в период на покой.

През този период растението освобождава хранителни вещества към корените, така че резитбата трябва да се извършва само след като листата естествено са избледнели. Премахването на листата твърде рано е строго непрепоръчително, тъй като това ще попречи на растението да се подготви за зимата.

Как е правилно да се извършва есенната резитба на божурите?

Поради уникалната структура на храста, всички листа трябва внимателно да се отрежат в основата, точно под линията на почвата. За тази цел е най-добре да използвате остър градински нож или ножица за градинарство, предварително дезинфекцирани, за да се предотврати инфекция. Избягвайте да откъсвате листата на ръка, тъй като това уврежда стъблата и може да се превърне във входна точка за патогени.

Отстранените листа трябва да бъдат събрани и унищожени, тъй като те могат да съдържат гъбични спори и вредители. Като превантивна мярка можете допълнително да третирате основата на храста с фунгициден разтвор, но това е по избор и зависи от състоянието на растението.

Ако божурът е нападнат от вредители или показва признаци на заболяване по време на вегетационния период (петна по листата, обезцветяване, свиване и къдрене), повредените листа трябва да се отстранят незабавно, без да се чака до есента. Това ще помогне за намаляване на разпространението на инфекцията и ще намали натоварването на растението.

Какво още трябва да знаете за отглеждането на божури?

Мястото за засаждане на божурите трябва да е слънчево или с пъстра частична сянка. Там растението вирее и ще ви радва с буйни цветове.

Препоръчително е да засаждате божурите на разстояние 2-3 м от най-близките сгради или под прикритието на големи храсти: цветята не обичат силни ветрове и е по-добре рискът да се сведе до минимум. Разстоянието между няколко храста божури трябва да бъде най-малко 0,8 - 1 м, така че докато божурите растат, те да не си пречат един на друг.

Божурите обикновено са лесни за отглеждане и ще виреят във всякаква почва. Богатите на хумус глинести почви обаче са най-подходящи за тях.

