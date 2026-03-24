Градинарски трик, който прави засаждането на семена лесно

Отглеждането на собствени зеленчуци, билки и цветя от семена, които сте посяли в градината, е една от най-възнаграждаващите части от прекарването на времето в двора. Удивително е да наблюдавате как тези малки растения поникват и цъфтят в ядливи продукти и прекрасни цветове от онези мънички семена, които сте поставили в пръстта. Вероятно вече знаете как и кога да насочвате семената към градината си , но това ни води до често срещан проблем, пред който са изправени много градинари - как да засеят тези наистина мънички семена по възможно най-икономичния начин. За да сложите край на борбата си, има един хитър градинарски трик, който използва обикновена бутилка за изстискване, за да дозира тези миниатюрни семена, които са толкова трудни за работа.

Макар че е изключително лесно да се сеят по-едри семена, като тези на боб, царевица, тикви и тиквички, много растения имат най-малките семена, които е особено трудно да се сеят достатъчно тънко, без да се разхищават. Въпреки че можете да засадите тези зеленчуци в градината си, като просто поръсите семената , ако ги разпръснете с пръсти, често ще получите твърде много растения, които ще трябва да проредите, след като семената покълнат. Това изглежда като голяма загуба на време, защото в крайна сметка изхвърляте онези малки разсад, които са положили всички тези усилия, за да покълнат и да растат. Най-големите виновници за малките семена са морковите, целината, марулята, празът, магданозът, космосът и риганът. За щастие, правилната бутилка за изстискване ще реши проблема ви.

Използвайте бутилка за изстискване, за да посеете малки семена в градината си

Можете да закупите малка бутилка за изстискване от различни търговци на дребно

Просто се уверете, че отворът не е твърде голям, за да не покълнат твърде много семена от бутилката наведнъж. Вероятно ще откриете, че ще поникнат повече от едно семе наведнъж, но това е много по-добре, отколкото десетки семена да бъдат поставени във всеки отвор. Освен това обикновено се препоръчва да поставите поне две семена на отвор, в случай че някое не покълне.

Друг полезен съвет при засяване на семена по този начин е да използвате празна кутия за яйца, за да направите дупките или вдлъбнатините в лехата. След това можете да решите дали да поставите семена във всяка вдлъбнатина или дали искате да пропуснете някое, в зависимост от препоръчителното разстояние на пакета със семена. Можете дори да използвате бутилката си за дозиране на семената, когато правите лента за семена с помощта на трика с царевично нишесте, който улеснява засаждането на семена

Или можете да импровизирате и да използвате малка бутилка с вода. Всичко, което трябва да направите, е да използвате нагрята игла, за да пробиете дупка в капачката. Загрейте иглата над пламъка на свещ, като я държите с клещи. Като алтернатива, погледнете в кухнята си, за да видите дали имате солница, която може да има точно правилния размер дупки за вашите семена. Можете да направите този метод още по-прецизен, като смесите тези малки семена с малко фин пясък, преди да ги поставите в солницата.