Градински растения, които са опасни за здравето на децата ви

Градините са прекрасни места за децата да изследват, да играят и да се свързват с природата, но те могат да крият и скрити опасности. Много често срещани градински растения съдържат токсични или отровни съединения, които могат да представляват сериозни рискове за здравето, ако бъдат погълнати или докоснати. Проучване , публикувано в NIH, разкри, че 78,5% от децата, които са погълнали растителни отрови, са го направили в собствените си градини или квартали, което подчертава разпространението на опасни растения в жилищните райони. Това подчертава важността на родителите да бъдат бдителни и проактивни при идентифицирането и управлението на потенциално токсичните растения в заобикалящата ги среда.

Разбирането кои растения са опасни, ограждането или премахването на опасните видове и обучението на децата за безопасност на растенията са ключови стъпки. Като се вземат предпазни мерки, градините могат да останат забавни, образователни и безопасни за малките изследователи.

Да направим градината ви безопасна за децата

Първата стъпка в създаването на градина, подходяща за деца, е да се запознаете с отровните и опасните растения. Като знаете кои растения са вредни, можете да избегнете засаждането им на места, достъпни за деца. Ако опасни растения вече има във вашата градина, помислете за премахването им, преместването им или ограждането им.

Децата обикновено започват да разбират, че не трябва да ядат непознати растения около тригодишна възраст, но по-малките деца изискват допълнително внимание.

Надзорът остава жизненоважен, но комбинирането на внимателно наблюдение с превантивни мерки осигурява по-безопасна среда. Обучението на по-големите деца относно безопасността на растенията постепенно им помага да развият осведоменост, но малките деца и децата в предучилищна възраст се нуждаят от физически бариери и насоки, за да предотвратят случайно поглъщане.

Растения, които представляват риск за здравето на децатa

Олеандър

Олеандърът, включително обикновените розови и жълти разновидности, е силно токсичен. Всяка част от растението, от листата до семената, съдържа мощни токсини. При поглъщане олеандърът може да причини замаяност, повръщане, диария, неравномерен сърдечен ритъм, разширени зеници, кома или дори смърт. Ограждането на олеандрите или премахването им от градини, посещавани от деца, е от съществено значение. Дори малки количества поглъщане могат да бъдат животозастрашаващи, така че е необходимо допълнително внимание.

Гъби

Много диви гъби и гъби от вида „мухоморки“ произвеждат смъртоносни токсини. Видове като гъбите „смъртоносни“ или „мухоморки“ могат да бъдат фатални, ако се консумират. Въпреки че те се срещат по-често в гори или паркове, гъбите често се появяват в домашните градини след дъжд. Премахването на всички гъби, докато децата станат достатъчно големи, за да разберат, че не трябва да ги пипат, е проста, но ефективна предпазна мярка. Отровните гъби могат да причинят гадене, повръщане, диария и в тежки случаи смърт.

Бял кедър (Melia azedarach)

Белият кедър е местен вид, който дава малки, жълти плодове, които са силно токсични. Поглъщането на тези плодове може да причини гадене, повръщане, диария, летаргия, объркване, кома и гърчове. Изключително важно е децата да се държат далеч от падналите плодове, тъй като дори малко количество може да бъде опасно. От съображения за безопасност младите дървета трябва да се засаждат на места, недостъпни за деца или оградени с ограда. Освен това, обучението на членовете на семейството относно токсичността на дървото и наблюдението на откритите пространства може да предотврати случайно поглъщане и да осигури безопасна среда за деца и домашни любимци.