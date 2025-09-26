Грешки при резитбата на рози

От резитба в неподходящо време на годината до използване на грешни инструменти за резитба , струва си да се запознаете с тези грешки.

Въпреки това, което може би си мислите, резитбата на рози не е трудна, след като сте наясно с често срещаните грешки, които трябва да избягвате. Научете какви са те и можете да сте сигурни, че ще имате най-добрата розова градина наоколо.

Подрязване в неподходящ момент

Една от най-често срещаните грешки при резитбата на розите е резитбата им в неподходящо време на годината. Ако например подрежете роза в началото на лятото, ще премахнете първите цветни пъпки, което ще намали потенциала им за цъфтеж.

Розите се подрязват с около една трета през есента, за да се премахнат останалите цветове и да се скъсят дългите стъбла, за да се предотврати повредата им от зимни бури.

Основното време за резитба на розите , за да се подготвят за вегетационния период, обикновено е в края на зимата или началото на пролетта. Добре установените зрели рози могат да бъдат подрязани силно, чак до височината на глезените, за да се насърчи образуването на здрави и силни издънки през пролетта.

Има различни времена и режими на резитба за различните сортове рози:

Храстови или храстовидни рози, включително хибридни чайни и флорибунда рози: Те цъфтят силно върху новите издънки от текущия сезон и е най-добре да се подрязват силно в началото на пролетта, за да се запазят компактни и да цъфтят добре.

Розовидни рози: Силно разцъфтяващите рози цъфтят веднъж годишно в средата на лятото върху дървета, отглеждани предходната година или две. Те трябва да се подрязват веднъж годишно след цъфтежа, в противен случай рискувате да загубите пъпките, необходими за цялата година.

Пълзящи рози: Те се подрязват през зимата. Трябва да подрязвате пълзящите рози, като намалите цъфналите издънки до основната рамка.

Ако розата ви изглежда неподредена извън основния сезон за резитба, подкрепете я с колове или завържете пълзящите и катерливите рози към пергола и изчакайте до есента, за да скъсите стъблата ѝ.

Пренебрегване на правилата за подрязване

Розите не се различават от другите храсти, когато става въпрос за подрязване. Първото нещо, което трябва да направите, за да избегнете грешки при подрязването, е да се уверите, че следвате „3D правилото“.

Това означава, че първите стъпки, които трябва да предприемете, когато започнете да подрязвате роза, са да премахнете мъртвите, повредени и болни стъбла, като отрежете до здрава дървесина, преди да правите каквото и да е друго.

Също така премахнете слабите и непродуктивни издънки и всички, които растат към вътрешността на растението, тъй като те само създават претрупан, неподреден център.

Използване на тъпи и мръсни инструменти

Една от основните причини за проблеми с резитбата на рози е използването на тъпи инструменти за резитба, които не са били почиствани от последната им употреба. Това включва остриета със смола и остатъци от дървесен материал, размазани по тях, както и зъби на триони с парчета дърво, попаднали между тях.

Тъпите остриета не режат чисто; те смачкват дървото, оставяйки груби и неравни краища, които са отлична входна точка за вредители и болести по розите. По същия начин, остриетата за триони, покрити с дървесен прах, няма да режат ефективно.

Използването на мръсни, лепкави остриета при резитба е най-лесният начин за разпространение на болести по розите от растение на растение.

Винаги почиствайте градинските инструменти и заточвайте ножиците за градинарство и ножиците за клони след употреба, и сменяйте затъпените замърсени остриета на триона, когато е необходимо.