Грижа за розмарин за процъфтяваща лятна билкова градина

Розмаринът е любимец както сред градинарите, така и сред домашните готвачи. С приятния си боров аромат и тъмнозелените си листа, подчертани от сребристите долни страни, тази универсална билка е красиво и практично допълнение към всяка градина. Розмаринът ( Rosmarinus officinalis ), член на семейство мента , се предлага както в изправени, така и в пълзящи разновидности и расте лесно в градински лехи или саксии на вашата тераса, вътрешен двор или балкон.

„Можете да го засадите в саксия, за предпочитане теракотена, или в земята и да го накарате да расте на закрито или на открито“, казва Уесли Етиен Пиер, автор на „Съвременният родител на растенията“ и собственик на Wesleaf . За разлика от билките, изискващи по-висока поддръжка, като мента или босилек, розмаринът вирее с минимални усилия. „Той се нуждае от ярка, пълна слънчева светлина и без сянка, така че го засадете далеч от дървета“, предлага тя. „Ако го държите на закрито, най-добре е да изберете прозорец с южно изложение и пълен достъп до небето.“

Произхождащ от Средиземноморието, розмаринът става устойчив на суша, след като се установи. В края на пролетта до началото на лятото по клоните му цъфтят кичури от лилаво-сини, розови или бели цветове.

Как да отглеждаме и да се грижим за розмарин

Розмаринът може да се отглежда от семена (ако имате много търпение - покълването е несигурно и може да отнеме до месец!), но е по-лесно да закупите малко растение, което ще расте бързо, особено при подходящи условия.

Предпочитания за експозиция и време

Розмаринът обича слънцето и то в изобилие. Нуждае се от поне шест часа пряка слънчева светлина на ден; твърде малко светлина и растението ще развие слаб, вретеновиден растеж. Розмаринът не се притеснява от топлината, въпреки че може да се разболее от брашнеста мана, ако е особено влажно или дъждовно. Въпреки това, това обикновено не убива растението; просто не използвайте засегнатите клони за готвене. За да предотвратите болести, осигурете му добра циркулация на въздуха около растението.

Почвени условия

„Розмаринът предпочита богата почва с песъчлива смес и обилен дренаж“, казва Пиер. Розмаринът може да понася бедна почва, но вирее в песъчливи видове, подобни на родния му ареал. Ако имате тежка глина, отглеждайте растението си в саксии. Неглазирана теракотена саксия е чудесен избор, защото излишната влага може да се изпари. Също така се уверете, че всеки контейнер има дренажен отвор, защото никое растение не обича влажни крака.

Нужди от поливане и торене

Въпреки че розмаринът предпочита суха почва, поливайте растението си на всеки няколко дни, ако няма дъжд. На закрито го оставете да изсъхне леко, преди да полеете отново. Пъхнете пръста си в саксията и ако пръстта се залепи за него, изчакайте още ден-два, за да проверите отново.

Розмаринът не е изтощителен, така че не е необходимо да го подхранвате като други градински растения. Ако се отглежда в земята в топъл климат, можете да добавяте малко компост всяка пролет, ако желаете. В противен случай вероятно ще откриете, че саксийният розмарин расте доста енергично без ваша помощ.

Как лесно да размножите розмарин

Ако нямате много външно пространство и се чудите дали можете да отглеждате розмарин на закрито, отговорът е категорично „да“! Това е толкова просто, колкото да следвате същите съвети за отглеждане на розмарин на открито. Най-голямото предизвикателство при отглеждането на закрито е да се уверите, че растението получава достатъчно ярка светлина. Дръжте го на ярък прозорец с източно, западно или южно изложение или използвайте лампа за отглеждане , за да компенсирате сенчестия ъгъл. Като цяло, прозорците с северно изложение не предлагат достатъчно светлина, особено през зимата в северния климат. Недостатъчната светлина ще доведе до слаб растеж и окапване на листата на вашето растение розмарин.