Гроздето ви няма да измръзне, ако направите това през есента

Грижата за гроздето през есента, след прибирането на реколтата, е много важен етап от подготовката за зимата. В тази статия ще намерите 5 задължителни стъпки в грижата за гроздето през есента.

Подрязване на грозде през есента

Подготовката на гроздето за зимата е немислима без правилна резитба. И дори ако по някаква причина сте отложили основното формиране за пролетта (например млади храсти), в края на сезона лозите трябва да бъдат разтоварени от излишния „баласт“ под формат на болни или мъртви леторасти.

Времето за резитба на гроздето през есента се определя, на първо място, от нареждането на храстите. Можете напълно да намалите леторастите, ако листата са опадали. Това означава, че движението на сока е приключило и гроздето ще понесе резитбата нормално. Някои отделни листа остават по леторастите дори след първите слани и те трябва да бъдат откъснати, без да се оставят под покривало.

Превенция на болести и вредители

Есенното лечение на гроздето за болестите е задължителен етап от грижите, ако през лятото по храстите са се появили признаци на гъбични или бактериални увреждания. Но дори и да са били „чисти“, превенцията никога не е навредила на никого.

Торене на грозде през есента

Много е важно да се даде възможност на храстите да попълнят елементите, загубени по време на плододаването. До края на сезона те извеждат много хранителни вещества за плодовете, но те са необходими и за узряването на лозата. И колкото по-продуктивен е сортът и колкото повече гроздове са оставени по плодните леторасти, толкова по-обилно и, най-важното, по-качествено трябва да подхраните гроздето през есента.

Напояване

Напояването на гроздето не е необходимо навсякъде и не винаги. Естествено, няма смисъл да се поливат храстите в дъждовна есен.

Мнозина смесва влагозареждащото напояване с редовното напояване, което е необходимо на гроздето в сух есен, за да абсорбира хранителни вещества. Съветът това се извършва твърде рано, когато всичко още не е необходимо и не дава основен ефект. А основната му цел е да предпази кореновата система на гроздето от замръзване.

Факт е, че силните студове след суха есен водят до измръзване на корените. При някои храсти кореновата система може да се загине почти напълно в тази ситуация. Но в почвата, наситена с влага, гроздето зимува перфектно.

Следователно, влагозареждащото напояване се извършва непосредствено преди сланите - от края на септември до ноември, в зависимост от региона. Това е последното събитие преди покриването на гроздето за зимата.

Колко вода е необходима за влагозареждащо напояване? Верният отговор е толкова повече, толкова по-добре. Почвата трябва да се навлажни поне 60-80 см, тоест до дълбочината на най-активните корени. Ако имате възможност да наливате вода, докато се образуват локви, просто чудесно.

Подслон за зимата

Покриването на гроздето за зимата не е задължителна мярка в по-голямата част от страната. Храстите замръзват не само от силните студове, но и от резките температурни промени, редуващи се размразявания със слани.

Основата на защитата от замръзване е висококачествен покрит материал. Той трябва да е сух, да има ниска топлопроводимост и да е биологично безопасен.

Най-добрите материали за покриване на грозде:

слама;

тръстика;

острица.

Всички те не гнят през зимата, когато са мокри по време на размразяване, не се уплътняват силно и задържат добра топлина. След като гроздето се извади от перголите, то се полага, покрива се с такива материали отгоре и се фиксира с един или два слоя агрофибър. В районите със силни студове е по-добре допълнително да се покрият заслоните със сняг.

Ако вземете всички тези мерки, гроздето ще презимува без проблеми и ще започне нормален растеж при търсене на пролет.

