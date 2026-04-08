Избягвайте да засаждате този любим зеленчук от семена - има по-добър начин

Всяка година, преди почвата да започне да се затопля, развълнувани градинари преглеждат каталози със семена, за да изберат сортовете, които искат да отглеждат този сезон. Докато повечето зеленчуци могат да се отглеждат много успешно от семена, има само няколко, които трябва да избягвате да отглеждате от семена , включително лук, картофи, аспержи и, разбира се, един любим и много популярен зеленчук в градината: чесън (Allium sativum).

Ако се опитате да отглеждате чесън от семена, ще ви е необходимо изключително търпение и постоянство. Първо, няма да е лесно да се намерят истински семена от чесън, защото при постоянно размножаване много сортове чесън дори няма да произведат жизнеспособни семена, които да пораснат в нови растения, тъй като са по същество стерилни. Вместо това, растенията произвеждат малки луковици, когато стъблата (тези високи и впечатляващи цветни главички) узреят.

Те са известни като „фалшиви семена“ и обикновено са доста малки. След като бъдат засадени, може да им отнеме до три години, за да произведат луковица чесън, която си струва да се прибере. Така че, ако не сте много търпеливи или нямате наличното място, което да посветите на това, има много по-добър начин. Изпитаният метод за успешно отглеждане на чесън е да се засадят отделните скилидки. Можете да ги закупите от разсадник или търговец на растения, или можете да опитате с някои луковици от местния магазин за хранителни стоки, стига сортът да е подходящ за вашия регион.

След като сте си набавили няколко цели луковици чесън, просто е добре да счупите всяка една на отделни скилидки, тъй като всяка от тях ще даде ново растение и в крайна сметка - изцяло нова луковица. В идеалния случай е добре да изберете слънчево място в градината с почва, богата на органични вещества и добре дренирана. Можете да оптимизирате почвата си, за да отглеждате по-голям и по-добър чесън, като добавите добро количество компост. Скилидките трябва да бъдат заровени на дълбочина около 5 до 7,5 см и на разстояние около 15 до 20 см една от друга. Можете да отглеждате растенията си в земята, но не позволявайте на малката ви градина да ви спре да отглеждате чесън, защото той ще се развие също толкова добре и в голям съд. Най-доброто време за засаждане на скилидки чесън е през есента, за да могат растенията да се установят, преди земята да започне да замръзва.

Тъй като чесънът има сравнително плитки корени, растенията ви ще трябва да се поливат редовно по време на дълги периоди на сухо време. Поради тази причина е добра идея да покриете земята с приличен слой сламен мулч, което ще помогне за забавяне на изпарението. Обърнете специално внимание на поливането в края на пролетта и началото на лятото, тъй като тогава ще се образуват луковиците.

Въпреки това, е добре да спрете поливането около две седмици преди датата на прибиране на реколтата, за да предотвратите гниенето на луковиците. Най-доброто време за прибиране на сочните луковици чесън е, когато долните листа покафеняват, но около ½ листа са все още зелени. След като внимателно ги изкопаете, поставете целите растения на топло и сухо място с добър въздушен поток за около три до четири седмици, за да могат луковиците да се втвърдят за по-дълго съхранение.