Как да засадите чесън от скилидка

Чесънът се засажда най-добре през есента за лятна реколта, като сортовете с мека шийка виреят в по-топъл климат, а сортовете с твърда шийка са подходящи за по-студени региони.

Скилидките чесън трябва да се засаждат в добре дренирана почва, със заострената страна нагоре и да се разпределят на достатъчно разстояние една от друга за оптимален растеж.

Зеленият чесън може да се отглежда на закрито без обилно излагане на слънце и не изисква период на охлаждане, за разлика от пълните луковици чесън.

Ако никога не сте засаждали чесън в градината си, пропускате много. Чесънът ( Allium sativum ) е една от най-лесните за отглеждане култури. Той не е капризен, има малко вредители и болести, а зайците и елените са склонни да го игнорират.

Повечето чесън се засажда през есента и се прибира в началото на лятото. Ще имате още една възможност да засадите чесън през пролетта, въпреки че луковиците ще бъдат по-малки поради по-краткия вегетационен период.

Ще ви запознаем с най-добрите видове чесън за засаждане, кога и как да засадите скилидките и как да съхранявате чесъна. Не е задължително да имате градина, за да отглеждате чесън – ще ви дадем и съвети за отглеждане на зелен чесън на закрито.

Кога да засаждаме чесън

Чесънът се нуждае от шест до осем седмици хладно време, за да се развие правилно. Това означава, че трябва да го засадите в земята някъде между началото на октомври и началото на декември, в зависимост от това къде живеете.

Като цяло е по-добре да засадите чесън по-късно, отколкото твърде рано. Въпреки че е добре, ако чесънът пусне някои зелени издънки след засаждането, целта е да се избегне прекалено голям растеж преди началото на необходимия студен период, защото преждевременното поникване изчерпва енергията на скилидката.

Как да засадите скилидки чесън

Следвайте тези инструкции за засаждане на чесън през есента:

Изберете място, което е огрявано от слънце – шест или повече часа пряка слънчева светлина. Уверете се, че е място, което няма да бъде безпокоено, защото чесънът узрява до осем месеца.

Подгответе почвата за засаждане. Чесънът вирее в добре дренирани песъчливи или глинести почви, но може да расте и в глина, стига да я обогатите с органична материя, като компост, за да подобрите дренажа.

Изкопайте бразда с дълбочина около 10 до 15 сантиметра (по-плитка за по-топлите части на юга, по-дълбока за по-студените региони).

Внимателно разчупете луковицата и я разделете на отделни скилидки непосредствено преди засаждането. Запазете хартиените обвивки на всяка скилидка непокътнати.

Поставете всяка скилидка в браздата със заострената страна нагоре. Разстоянието между скилидките е 15 до 20 сантиметра.

Покрийте скилидките с почва и маркирайте редовете.

Полейте обилно след засаждане. Покрийте мястото на засаждане с органичен мулч , за да предпазите луковиците от студ, да задържите влагата и да потиснете плевелите.

През пролетта подхранвайте с балансиран тор и поливайте от време на време, но обилно при липса на дъжд.

Възможно е да отглеждате чесън в контейнери с дълбочина поне 30 см, но луковиците ще бъдат малки. За разлика от градинската почва, в саксиите скилидките не са достатъчно изолирани срещу студ и цикли на замръзване и размразяване. Затова е най-добре да засадите чесън в контейнери на открито до пролетта.