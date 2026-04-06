Жълтоцветна магнолия: Кои са най-красивите сортове и как да се грижите за тях

Класическата магнолия не се нуждае от представяне. Тя е едно от най-красивите растения, отглеждани в домашните градини. Нейният по-малко известен братовчед е жълтата магнолия. Тя също има няколко възхитителни разновидности, чиито цветове се появяват преди първите листа и достигат впечатляващи размери, понякога до 27 см в диаметър.

Най-красивите сортове жълта магнолия

Жълтите магнолии са много по-редки от розовите магнолии, но изглеждат също толкова впечатляващи и уникални. Те са получени чрез кръстосване на различни видове и произходът им е свързан с бруклинската магнолия (Magnolia × brooklynensis). Днес са селектирани много разновидности на жълти магнолии, някои от тях са особено ценени от градинарите и колекционерите:

Още: Колко често трябва да добавяте нова почва към градинските си лехи?

„Жълта река“ - произвежда кремаво-жълти цветове, въпреки че са интензивно жълти в пъпките. Постепенно избледняват след цъфтежа. Храстът достига приблизително 4 метра височина, расте бързо и се разклонява добре. Цъфти в края на април и началото на май, а цветовете му са деликатно ароматни.

„Медено лале“ – величествен и рядък сорт с кремаво-жълти, чашковидни цветове, които се появяват в края на март и началото на април, понякога дори преди да се появят листата. Това е една от първите магнолии с тази форма и цвят.

„Златна звезда“ – бързорастящ сорт, който при благоприятни условия може да расте до 50-60 см годишно. Произвежда звездовидни, ярко жълти цветове в края на април и началото на май. Отличава се и с двустранно опушените си листа, които придобиват лилаво-кафяв оттенък при младите растения.

Още: Как да подрежете хортензията, така че да расте пълна и храстовидна

„Бананов сплит“ – ярък и нетрадиционен сорт с изправен хабитус. В края на пролетта произвежда много големи жълти цветове, достигащи до около 25 см дължина, а в пълен цъфтеж могат да бъдат дори по-големи, достигайки 27 см.

„Дафне“ – сравнително нов сорт от Белгия. Цъфти интензивно жълто, с обърнати нагоре цветове. Расте бавно и заема по-малко място от много други сортове. При благоприятни условия може да достигне височина от около 5 м само след около дванадесет години.

„Елизабет“ - един от най-ранно селектираните и най-известни сортове жълта магнолия. Има пирамидална форма и може да достигне до 7 метра височина. Произвежда големи жълти цветове, които, когато са отворени, достигат около 18 см в диаметър.

Какви са изискванията за отглеждане на жълта магнолия?

Още: Ако лукът не расте, този градинарски трик ще стимулира корените му в студена почва

Жълтите магнолии имат малко по-взискателни изисквания от другите цветни сортове. Те предпочитат плодородна, богата на хумус, добре дренирана и постоянно леко влажна почва. Те растат най-добре в киселинна почва. Изискват топли, слънчеви и защитени от вятъра места. Местата покрай стени на сгради, огради или живи плетове са подходящи.

Много жълти сортове са по-малко устойчиви на замръзване от популярните розови магнолии, така че обикновено се нуждаят от зимна защита. Това важи особено за младите екземпляри, които с времето стават по-устойчиви на ниски температури. По-възрастните растения обикновено не изискват често поливане, но по време на периоди на суша си струва да поливате редовно, за да поддържате постоянна, умерена влажност на почвата.

Най-доброто време за засаждане на храсти е през пролетта или есента, въпреки че и в двата случая трябва да се внимава поради крехките корени.

Още: Ако искате килим от нарциси в градината си, ето как да ги наторите през април

Как можете да осигурите обилен цъфтеж за вашата жълта магнолия?

Повечето жълти магнолии обикновено цъфтят в средата на май и началото на юни, въпреки че много зависи от сорта. Има и изключително ранни сортове – например „Медено лале“ може да цъфти още в края на март. За да цъфтят обилно храстите, трябва да им се осигурят подходящи условия. Редовното поливане е от решаващо значение, особено по време на сухи периоди. Мулчирането е добро решение, тъй като помага за задържане на влагата в почвата и предпазва корените от замръзване.

Торенето също е от решаващо значение. През първите няколко години от отглеждането растението трябва да бъде осигурено с достатъчно хранителни вещества. Най-подходящи са торове, предназначени за магнолии или киселиннолюбиви растения, прилагани от пролетта до средата на лятото.

Една от най-често срещаните грешки е прекомерното подрязване на жълтите магнолии. Това трябва да се прави внимателно и да се избягва увреждане на издънките с цветни пъпки. Най-добре е да се подрязва веднага след цъфтежа, като се премахват само повредени, счупени, пресичащи се или сухи клони. Това дава време на растението да се възстанови преди следващия сезон.

Още: Как да защитим магнолията през зимата? Покриването и оформянето на могили ще им помогне, но ето какво още!

Някои хора избират да подрязват през есента или зимата, когато растението е в период на покой. Важно е обаче да се избягва прекомерното подрязване.