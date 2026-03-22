Как да използвате кутии за яйца в градината?

Ако имате купчина стари картонени кутии от яйца, защо да не ги използвате за градината си? Това е чудесен начин да се възползвате от материалите, които имате под ръка, вместо да ги изхвърляте. Можете да използвате повторно картонените кутии от яйца , за да мулчирате около растенията, да изградите купчина компост и да засадите семена за цветя или зеленчуци . Има обаче няколко неща, които трябва да знаете, преди да решите кога и къде да използвате картонените кутии от яйца в градината.

По-долу разглеждаме кои видове картонени кутии за яйца могат да се използват безопасно в градината и как да ги използвате за компост и други.

Трябва ли да използвате кутии за яйца в градината?

Никога не използвайте пластмасови или стиропорени картонени кутии за яйца в градината си, тъй като те не са биоразградими. Въпреки че стиропорът може бавно да се разгради, в почвата ще останат микропластмаси.

Кутиите за яйца, изработени от картон или целулоза, са компостируеми и могат да се използват в градината, с някои уговорки. Кутиите за яйца, изработени от рециклирана хартия, могат да бъдат избелени или потенциално да съдържат замърсители, в зависимост от произхода на хартията. Кутиите за яйца също имат отпечатано мастило върху тях. Можете да потърсите кутии за яйца, които използват соево мастило и са маркирани като компостируеми. Ако сте загрижени за потенциала на замърсители в зеленчуковата градина, ограничете употребата им до около декоративни растения.

И накрая, напоена с яйца кутия може да привлече вредители. Ако сте счупили яйца в кутията, заровете я дълбоко в компостната купчина, за да намалите проблемите.

Кутиите за яйца подходящи ли са за засяване на семена?

Градинарите обичат да използват картонени кутии за яйца за засяване на семена по редица причини. Картоните за яйца са евтини, леснодостъпни и разделени на килийки, в които можете да засадите отделни семена. Клетките могат да бъдат разрязани и пресадени директно в почвата, където в крайна сметка ще се разпаднат. Недостатъкът е, че картонените кутии за яйца са много плитки и могат да се разпаднат от поливането, преди да ги засадите. Картоните могат да се използват само за кратко време или ще забавят растежа на вашите разсади. Ролките от тоалетна хартия и саксиите за вестници имат по-голяма дълбочина, за да поберат нарастващата коренова система.

Как да компостирате картонени кутии за яйца

Кутиите от яйца могат да се използват като кафяв материал в компоста . Можете също да използвате нарязания материал като мулч около растенията (ако имате достатъчно за употреба и не ви пречи външният вид).

Разкъсайте картонените кутии от яйца на малки парченца, преди да ги добавите към купчината компост. Накъсването на картона ще позволи той да се разгради много по-бързо. Обърнете компоста с вила или лопата, за да разпределите нарязания материал в центъра, след което полейте купчината компост, ако е суха. Като обръщате купчината си два пъти седмично, скоро ще имате богат компост, който да използвате в градината.