Как да направите компост през есента?

Какво можете да добавите в компоста през есента?

Компостирането през есента е ефективен начин за трансформиране на градинските и кухненските отпадъци в ценен органичен тор. Това не само рециклира органичната материя, но и значително подобрява структурата и плодородието на почвата.

Есента предлага значителни предимства за стартиране на компостна купчина. През този период се натрупва голямо количество органичен материал, като паднали листа, увехнали върхове и окосена трева. Освен това, хладните есенни и зимни температури създават благоприятни условия за бавно, но цялостно разграждане на органичната материя.

Ключов аспект на успешното компостиране е поддържането на баланс между „зелени“ (съдържащи азот) и „кафяви“ (съдържащи въглерод) материали. Идеалното съотношение обикновено е 1 част зелени към 2 части кафяви. Зелените (съдържащи азот) материали осигуряват на микроорганизмите азота, от който се нуждаят, за да процъфтяват. Може да използвате прясна трева и плевели (без семена), обелки от зеленчуци и плодове, утайка от кафе, чаени листа, отпадъци от растителен произход (с изключение на болни).

Кафявите (съдържащи въглерод) материали осигуряват структура, аерация и са източник на въглерод. Тези отпадъци включват:

сухи паднали листа (с изключение на орехови листа и големи количества дъбови листа, които съдържат инхибитори на растежа)

слама, сено

отрязани клони, дървени стърготини, дървени стърготини (в умерени количества)

парчета картон (без гланц и боя), хартия

бор (в малки количества, тъй като може да подкисели компоста)

Може да използвате и следните неутрални добавки:

счукани яйчени черупки (източник на калций)

дървесна пепел (източник на калий и други минерали, но не повече от 1 кг на кубичен метър компост, тъй като може да повиши pH)

коса, животинска вълна (източник на азот)

Поетапно компостиране през есента

Правилното наслояване е важно за ефективен процес на разлагане. Изберете място за компостната купчина на частична сянка, защитено от силни ветрове и далеч от жилищни сгради (за да избегнете миризми). Уверете се, че мястото е добре дренирано.

Поставете дренажен слой с дебелина 15-20 см от едри материали като клони, дървени стърготини или слама на дъното на бъдещата купчина или компостен контейнер. Това ще позволи на въздуха да циркулира отдолу и ще предотврати застоя на вода.

Започнете да полагате органична материя на слоеве, редувайки зелени и кафяви материали. Първият „зелен“ слой: 10-15 см прясна трева или кухненски отпадъци. Навлажнете леко, ако материалът е сух.

След всеки втори или трети слой е добра идея да добавите малко количество почва, стар компост или оборски тор. Това ще внесе важни микроорганизми в купчината, което ще даде тласък на процеса на разлагане. Всеки слой трябва да се навлажни, но не да се преполи. Компостът трябва да е влажен като изстискана гъба.

Купчината трябва да е висока около 1-1,5 метра и широка около 1 метър. По-малките купчини не се нагряват добре, докато по-големите могат да станат твърде компактни и да изгният отвътре.

Завършете компостирането със слой кафяви материали (листа, слама), за да предпазите компоста от изсъхване и загуба на хранителни вещества при дъжд. Покрийте купчината с агротекстил, стар чул или специален капак за компост, за да осигурите изолация и защита от валежи.

