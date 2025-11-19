Зони за сигурност: ЦГМ мълчи и не коментира заграбените места за паркиране в София

Освен служебен абонамент, някои министерства и институции са си определили и зони за сигурност. Така те са завзели стотици места за паркиране в София и не плащат за тях. "Те не трябва да се ползват като места за паркиране, но очевидно го правят. Не мога да коментирам режимът за организация на зоните за сигурност, тъй като те имат друга организация и не се решават от нас", каза в ефира на Нова телевизия Емил Коларов, който е зам.-директор на Дирекция "Паркиране и мобилност" в Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Попитан за 20 паркоместа за Министерството на транспорта, за които има договор, но ведомството не плаща за служебен абонамент, той обясни, че договорът на Министерство на транспорт е със Столична община. ЦГМ не били страна по този договор и не знаят защо не се плаща по него. "Ние не сме страна по този договор. Той е действащ. Не мога да коментирам договор, по който ние не сме страна", отговори Коларов. В студиото на БНТ общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски обаче каза, че тази ситуация е създадена "по времето на Бойко Борисов".

Коларов обясни, че в синята зона служебните абонаменти са 891 броя, от които 206 са на държавни и общински органи. Общо паркоместата са 12 300.

В зелена зона има общо 21 200 места за паркиране, като от тях 32 са служебен абонамент на държавни и общински органи.

Според него с въвеждането на зоните ще се намали броят на колите, които паркират в центъра на София.

Припомняме, че миналата седмица Столичният общински съвет (СОС) прие реформи в паркирането, с което цената за платените зони се увеличава двойно, значителен ръст има и за служебните абонаменти.