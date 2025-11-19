Студио Actualno:

19 ноември: Ден на славна победа и поклон пред българската армия

19 ноември 2025, 07:35 часа 488 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

19 ноември - ден на славна победа и празник на българската сухопътна войска

19 ноември през 1885 г. е славна дата в историята на България, доказваща за пореден път правото на родината ни да е обединена и свободна. На този ден младата българска войска постига първата си блестяща победа при Сливница и с нея Сръбско-българската война приключва. С решение на Министерския съвет № 477 от 1992 г. и Заповед № 3478 на министъра на отбраната от 1992 г. датата 19 ноември е обявена за празник на Сухопътните войски на Българската армия. 

Решителното сражение при Сливница на 19 ноември 1885 г. е първата голяма победа на българската войска след освобождаването и възстановяването на българската държава през 1878 г. Славната победа в Сръбско-българската война защитава акта на Съединението между Източна Румелия и Княжество България и за пореден път доказва правото на българския народ да живее не само свободен, но и обединен.

На 19 ноември 1855 година по време на Сръбско-българската война сръбското командване решава да атакува по целия фронт. По това време български дружини от южната граница бързат да се присъединят за подкрепление на войските ни при Сливница - защото очакванията са били, че Османската империя ще атакува след Съединението. Под командването на майор Олимпий Панов и под прикритието на българската артилерия частите на ротмистър Атанас Бендерев, преминавайки в настъпление, успяват да превземат връх Три уши.

Сръбската Дунавската дивизия е принудена да отстъпи към Драгоманското дефиле. По заповед на командира на Шумадийската дивизия 3 сръбски батальона атакуват оголения български център, но са отблъснати от събралите се бързо български войници, въоръжени с оръжията на убитите си сънародници.

Цялата Моравската дивизия, насочена към Сливнишката позиция, е разбита от отряда на капитан Христо Попов при село Гургулят. Сърбите търпят погром и на левия фланг от отряда на капитан Коста Паница. Позорната загуба принуждава крал Милан да остави войските си и да избяга в Ниш. След бягството му цялата сръбска войска също се оттегля от фронта и това слага край на Сръбско-българската война.

Предистория на българската сухопътна войска

Предисторията на сухопътните войски започва през лятото на 1877 година в Кишинев. Тогава се формира българското опълчение, което е част от руската армия, участваща в Руско-турската война. След приключването на войната опълчението става изцяло българско и се претрансформира в Българска земска войска. До август месец армията е изцяло сухопътна. Тогава се поставят основите на военния флот. Сухопътните войски се оформят окончателно като самостоятелна военна сила в хода на Сръбско-българската война. Победата, която постигат на 19 ноември 1855 година, е ключова не само страната ни, но и за развитието им като самостоятелна военна сила.

Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
