Празниците наближават: Ако преядем веднъж, ще напълнеем ли?

Това е вид "шок от кантара", който не е чак толкова шокиращ. Тези от нас, които са достатъчно смели да се качат на кантара на следващия ден след Бъдни вечер или Коледа, понякога могат да забележат увеличение от 2 до 5 килограма. Разбира се, може би сте се напълнили с предястия и коктейли, още преди да седнете на масата, след което сте си сипали още една порция картофено пюре... и накрая сте се нахвърлили върху тиквения пай с бита сметана. Но дори и с всичко това, наистина ли сте качили толкова много килограми за една нощ?

Снимка: iStock

Вероятно не, казва д-р Джейми А. Купър, ръководител на Катедрата по кинезиология в Университета на Джорджия. Вместо това, истинското наддаване на тегло се дължи на продължителното преяждане. "Рискът от наддаване на тегло по време на празниците обикновено не е свързан с еднократно преяждане – това е резултат от няколко случая на преяждане, които се различават от обичайните навици на хората", казва Купър пред "Popular Science". "Ако човек преяде на Бъдни вечер, но след това се върне към обичайните си навици на хранене и упражнения, вероятно няма да има големи щети."

На следващия ден обаче се появяват свои собствени предизвикателства. "Има остатъци", казва тя. И така, какво всъщност стои зад скока на кантара след голям празничен ден?

Науката зад скока на теглото на следващия ден

Снимка: iStock

Задържането на вода е основен фактор за суровите присъди, издадени от безбройните кантари в банята след коледните празници, казва Купър. Високото съдържание на натрий в типичната трапеза може да накара тялото ви да задържи излишната течност. А всички тези уютни въглехидрати? Те се съхраняват като гликоген, който се свързва с вода, добавяйки още няколко временни килограма. "Друг фактор е просто, че обемът на храната може да доведе до увеличаване на чревния обем, който ще трябва да бъде обработен от тялото", казва Купър.

Купър не изключва възможността за истинско натрупване на мазнини от прекомерна храна на Коледа, но отбелязва, че не са проведени много проучвания за непосредствените последствия от голямото хранене.

Снимка: iStock

"Трудно е да се разграничат тези неща, затова ние се стремим да разглеждаме моделите на хранене, а не само едно хранене", казва тя. "Ако кантарът все още показва по-високо тегло след няколко дни, това е възможен признак, че е настъпило действително увеличаване на масата."

Как се случва реалното наддаване на тегло?

Купър продължава да разкрива математиката зад натрупването на маса, която е от типа, който може да се задържи и да причини проблеми, пише "Popular Science". Един килограм телесна мазнина съдържа около 3500 калории, които тялото ви е съхранило, казва Купър. С други думи, за да натрупате един килограм мазнини, трябва да изядете около 3500 калории повече, отколкото изгаряте.

Снимка: iStock

Така че едно голямо празнично хранене обикновено не е достатъчно, за да добавите веднага цял килограм. Но няколко дни празненства подред могат да го направят, казва Купър.

"Ако погледнете това в рамките на четиридневен празничен уикенд, това са 900 излишни калории дневно", казва тя. "Когато започнете да добавяте десерти и алкохолни напитки, не е толкова трудно да стигнете до това." Изследванията потвърждават, че продължителното преяждане може да доведе до увеличаване на теглото. Едно проучване сред студенти установи, че телесното тегло се е увеличило с около половин килограм по време на Деня на благодарността, вероятно поради дните на празнично хранене, а не заради една голяма вечеря. "Много хора обикновено не биха яли по две парчета пай в петък, събота и неделя през обикновен уикенд", казва Купър. "Но ако останат три пая, е по-вероятно да го направим."

И това невинаги изчезва бързо. В друго проучване, проведено от Купър и колеги, участниците са запазили около 57% от натрупаното тегло през празниците през следващата пролет, което предполага, че тези излишни калории могат тихо да се настанят задълго.

Да запазим радостта

Снимка: iStock

Когато става въпрос за ограничаване на празничните хранителни изкушения, Купър призовава към баланс, а не към чувство за вина. "Това е радостно време. Прекарвате време с семейството и приятелите си и има много вкусна храна", казва Купър. "Хората не искат да мислят за тези неща, а просто искат да се забавляват."

Вместо стоическо отричане на празничните вкусотии, Купър съветва да се избягва попадането в месечен цикъл на преяждане. Тя подкрепя и малки, информирани компромиси – например, да се избере по-нискокалоричен тиквен пай вместо по-калоричен пай с пекан, или да се заменят алкохолните напитки с вода.

"Хората могат да вземат съзнателни решения, за да ограничат ефектите от празничното хранене", казва тя. "Има начини да ограничите преяждането по тези поводи, без да се чувствате, че трябва да пропуснете напълно вкусотиите на празниците.", пише "Popular Science".