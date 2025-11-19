Замразете си заплатата, дайте пример: Сабрутев отговори, че това е популизъм като на Пеевски

Интересен разговор се получи в студиото на сутрешния блок на БНТ днес, 19 ноември. Гост беше депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев, който говори основно по темата с държавния бюджет и какви разходи ще има. И една от тезите му беше всеки да получава справедливо заплащане според свършеното, а не да има дисбаланси. Конкретен пример за дисбаланс, даден от Сабрутев - заплатите във ВСС - Още: Три години извън мандат: ВСС предлага да си вдигне заплатите до 24 000 лева

Моментално обаче водещите на националната телевизия попитаха ще се вдигнат ли и заплатите на депутатите. Сабрутев напомни, че депутатските възнаграждения са вързани със средната работна заплата в обществения сектор (основното месечно възнаграждение на депутатите е равно на три средномесечни работни заплати в обществения сектор за предходното тримесечие, според данни на Националния статистически институт (НСИ), но има и добавки). "Отвържете я, замразете си заплатите, дайте пример", опонира водещата Христина Христова.

Отговорът на Сабрутев беше светкавичен - че това е популизъм като този на Пеевски. Венко Сабрутев визираше "идеята" на лидера на ДПС Ново начало заплатите за последния месец на годината на неговите депутати да идат за коледни добавки за пенсионерите - рано тази сутрин от партията на Пеевски казаха, че и кметовете ѝ щели да си дарят 12-тата заплата.

В рамките на целия разговор той настояваше, че пари има за всички, когато биват спирани кражбите - точно това правели правителствата на Кирил Петков и акад. Николай Денков.

Според Сабрутев, не Асен Василев с бюджетната си философия е отворил своеобразната бюджетна кутия на Пандора - навик да се залагат все повече разходи и да се гледа към дълг. Асен Василев направи така, че да сме в 3% бюджетен дефицит и с поглед кога точно трябва да връщаме дългове, излезе от думите на Сабрутев.

