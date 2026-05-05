Как да наторите божури и да удължите красивия им цъфтеж

Торенето е важна част от грижата за градината. Подобно на нас, нашите ценни цветя се нуждаят от хранителни вещества, за да растат и да виреят, а понякога не могат да получат всичко необходимо от почвата. Добавянето на тор ви позволява да запълните хранителните празнини в почвата и помага на вашите цветя да произведат красиви цветове, които освежават двора ви.

Торенето обаче не е толкова лесно, колкото бихме искали. Всичко, което отглеждате, ще има свои собствени уникални нужди и не можете просто да прилагате универсален тор за всичко и да се надявате на най-доброто. Това всъщност може да бъде вредно за вашите растения. Що се отнася до божурите (Paeonia spp.), твърде многото неправилен тор може да намали цъфтежа. Вместо това е добра идея да изберете тор за луковици, който е с високо съдържание на фосфор и ниско съдържание на азот.

Направете веднага това щом издънките на божурите се появят през пролетта

Въпреки че, както всички растения, божурите се нуждаят от азот, твърде много от него може да забави цъфтежа на растението. Това означава, че тор 5-10-10 или нещо подобно е много по-добър вариант за удължаване на цъфтежа на вашите божури. Тъй като цъфтежът на растенията се забавя без фосфор, тор за луковици, който съдържа повече фосфор и по-малко азот, е идеален, ако искате успешно да отглеждате божури с големи цветове.

Какво да имате предвид при торене на божури

Тор за луковици с ниско съдържание на азот е добър за цъфтежа на божурите, но е важно да тествате качеството на почвата си, преди да го приложите. Това ще ви даде представа какви хранителни вещества вече има в почвата ви и как да планирате съответно. Например, може да имате натрупване на определени минерали в почвата и това може да означава, че трябва да избягвате подхранването на растенията си. Ако почвата се нуждае от тор, можете да подхранвате божурите си през пролетта и есента. Тези цветя не се нуждаят от много тор, така че използвайте четвърт или половин чаша за всяко растение.

Когато прилагате тор върху божурите си, е важно да избягвате да го поставяте твърде близо до растението, тъй като короните и новите издънки на божурите могат да бъдат изгорени от тор. Вместо това, прилагайте го на 20 до 45 сантиметра от центъра на растението. След това полейте обилно почвата.

Освен използването на правилния тор, има и други начини, по които можете да помогнете на вашите божури да процъфтяват в градината и да произвеждат красиви, дълготрайни цветове, като например подобряване на почвата и осигуряване на достатъчно слънчева светлина.