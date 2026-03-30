Как да отгледате свои собствени сватбени цветя в двора си

Отглеждането на собствени сватбени цветя ви позволява да създадете уникален букет, който отразява вашия личен стил.

Планирайте предварително, като изберете цветя, които виреят във вашия сватбен сезон и климат за най-добри резултати.

Подгответе цветните си лехи с компост и тор и съберете цветовете сутрин за дълготрайна свежест.

Ако сте мечтали да се разходите из собствените си цветни лехи, да съберете любимите си цветя и да ги аранжирате в булчинския букет на мечтите си, имате късмет. Въпреки че е необходимо малко предварително планиране и градинарски познания, напълно е възможно да отгледате свои собствени сватбени цветя и да изградите перфектния сватбен букет . По-нататък разговаряхме с производители на цветя и цветари, които ни показаха как да отглеждате свои собствени сватбени цветя, от подготовката на цветните лехи до завършването на букета с панделка.

Защо двойките могат да изберат да отглеждат свои собствени сватбени цветя

Изборът да отглеждате свои собствени сватбени цветя е най-добрият „Направи си сам“ проект за сватба. Това ви дава ниво на контрол и достъп върху вашите цветя, което иначе може би нямаше да имате. „Готиното нещо при отглеждането на собствени сватбени цветя е достъпът до сортове, които никога не бихте намерили в обикновен цветар“, казва Мишел Еджмонт, цветар и директор продажби в Poppy Flowers. „Говоря за старинни сладки грахчета, градински рози с истински аромат, далии в цветове, които не съществуват в търговската верига за доставки. Това е от голямо значение, ако се опитвате да създадете нещо, което да се усеща наистина уникално.“

Сватбени цветя за отглеждане

Ако отглеждате свои собствени цветя, е разумно да използвате това, което обикновено расте и цъфти в сезона, в който ще се проведе сватбата ви. Разбира се, вашият регион и климат също имат значение, така че не забравяйте да проверите къде обикновено се отглеждат любимите ви цветя и дали вашият регион може да ги поддържа. И не забравяйте, че почти всички цветя изискват предварително планиране, като някои, като луковиците на лалетата , трябва да бъдат засадени през есента, за да цъфтят следващата пролет.

Ето някои популярни сватбени цветя по сезони:

Пролет (март-май)

Нарцис

Ирис

Лале

Кокиче

Сладък грах

Зюмбюл

Божури

Хортензия

Люляк

Снапдрагон

Ранункулус

Лято (юни-август)

Роза

Гардении

Делфиниум

Кала

Гербери

Лизиантус

Циния

Космо

Алиум

Калциния

Дантелата на кралица Ана

Астилба

Скабиоза

Есен (септември-ноември)

Далия

Невен

Астра

Хризантема

Камелия

Амарантус

Зима (декември-февруари)

Още: Скритите бодли на цветната индустрия

Амарилис

Коледна звезда

Кукуряк

Фрезия

Анемона

Восъчен цвят

Създаване на цветова палитра

Когато избирате цветя, помислете как искате да изглежда вашият букет. Създаването на цветова палитра за вашия сватбен букет обикновено се свежда до две основни идеи: избор на монохромна или аналогична цветова тема, които представляват нюанси на цветовете, които естествено се допълват и стоят един до друг на цветно колело.

„Монохроматичните цветове използват различни нюанси и тонове на един цвят, което създава дълбочина и официалност на флоралните дизайни“, казва Сабанкая. „А ако искате малко по-разнообразен цвят в цветята си, аналогична цветова тема е чудесна, защото може да включва любим основен цвят, като например виолетово, придружен от два съседни цвята на цветно колело, като например лавандула и синьо-зелено.“

Съвети за отглеждане на сватбени цветя

Ако сте готови да започнете да отглеждате свои собствени сватбени цветя, следвайте тези експертни съвети.

Подготовка на цветни лехи

Първо, огледайте цветните си лехи. Използвали ли сте ги преди или са съвсем нови за задачата? Ако лехата е била използвана преди, флористът Тереза ​​Сабанкая предлага няколко добавки към почвата, които ще я подготвят за цъфтеж, готов за сватба. „Вероятно можете да се справите с добър слой компост , последван по-късно с балансиран тор, съдържащ равни части азот, фосфор и калий, като например 10-10-10“, казва Сабанкая.

Ако ще работите с чисто нови лехи, Сабанкая препоръчва първо да добавите микоризно-засадителна смес към дупките за засаждане. Микоризите са специализиран вид гъбички, които укрепват корените на растенията.

След това добавете компост. След като растенията ви се установят, тя казва, че можете да преминете към тор с по-високо ниво на калий, например съотношение 3-9-4.

Помислете за Слънцето

Еджмонт също препоръчва да отделите време, за да „разберете слънчевата си ситуация, преди да засадите каквото и да било“. Отделете време, за да наблюдавате как слънцето се променя във вашата градина през деня, например частично слънце сутрин и директно, интензивно слънце следобед. Това ще ви помогне да изберете кои цветя да засадите и къде да ги засадите.

Помислете за разстоянието

Отстранете всички плевели , отломки или уплътнени участъци, след което помислете за разстоянието и достъпността на бъдещите си цветя. Еджмонт съветва да планирате лехите си „като работещо студио, а не просто като красива градина“. Създайте редове, през които можете да се разхождате, и групирайте растенията, така че да не се налага да събирате реколта от пет различни лехи, когато се опитвате да изградите една аранжировка.