Как да отглеждаме и да се грижим за вербена

Вербената може да бъде влачещ, изправен или мъхов сорт с тъмна листа и цветове, които добавят цвят от пролетта до есента.

Вербената расте и цъфти най-добре на пълно слънце, обича топлина и влажност и предпочита суха почва между поливанията.

Преполиването и лошият въздушен поток могат да причинят плесен и гъбични инфекции, докато твърде малкото слънце може да доведе до растеж на крака.

Независимо дали изберете нисък или висок сорт, едногодишна или многогодишна , жизнената върбинка (Verbena spp.) прави зашеметяващо впечатление навсякъде в градината. От килим от буйна зеленина, осеян с кадифени цветове, до високи, ефирни цветни пъпки, тези растения цъфтят от пролетта до есента.

Върбинката е разнообразен род цъфтящи тревисти многогодишни и едногодишни растения, които могат да бъдат категоризирани в няколко различни вида: влачещи, изправени, мъхови и едногодишни. Върбинките, наричани още вербени, растат умерено бързо и цъфтят през първия си сезон, но може да са краткотрайни. Тези, които се влачат, достигат само 30 см височина до 90 см ширина и обикновено са едногодишни растения, които насищат разсадниците от ранна пролет до есен. Ниските, разперени почвопокривни растения блестят в алпинеуми, по склонове, в бордюри и във висящи кошници. Гъстата им постелка от тъмнозелена листна маса е пронизана от блестящи кичури малки, петлистни цветове.

Изправените сортове като V. bonariensis , или висока върбинка, внасят драматична височина в лехите. Те растат от 90 до 180 см високи и от 30 до 90 см широки. Този лек и ефирен гигант осигурява мек, плавен фон за многопластова леха. И накрая, перестите листа на мъховата върбинка достигат 30 см височина и 90 см или дори по-широки. Мъховата върбинка добавя ефирен елемент към градината, особено когато е съчетана с по-структурни градински растения.

Най-доброто време за засаждане на вербена е през пролетта или лятото, въпреки че може да се засади и през есента в крайбрежните южни райони. Благодарение на дългия си цъфтеж и способността си да издържа на знойно горещо време, вербената е добре дошло допълнение във всяка южна градина.

Грижа за върбинката

Цветовете на върбинката са отлично допълнение към градините с опрашители, тъй като нектарът привлича пчели, пеперуди, молци и колибри. Известно е, че привлича молци колибри и лястовича опашка.

Универсалната вербена бързо се разгръща в градината и цъфти обилно през първата си година, за разлика от някои други многогодишни растения. Засадете ги на пълно слънце , като използвате добре дренирана почва и покритие от мулч, за да задържите влагата. Поливайте редовно, докато се утвърдят. Вербената може да понася топлина и суша, но ще цъфти най-добре с допълнително поливане в най-горещата част на лятото.

Светлина

Всички видове вербена виреят, растат и цъфтят най-добре при шест до осем часа пълно слънце. Засаждането на вербена при слаба светлина може да доведе до брашнеста мана и други проблеми.

Почва

Вербената се адаптира към повечето почви, стига да са добре дренирани. Много сортове ще виреят добре в бедни, донякъде песъчливи почви. Тези, засадени в много песъчлива почва, ще се възползват от добавянето на компост или тор. Глинестите почви трябва да се обработят, за да се подобри дренажът. Градинската вербената, продавана като едногодишно растение, може да се отглежда и в контейнери в добре дренирана почвена смес.

Вода

Поливайте редовно, докато растенията се установяват, като поддържате почвата леко влажна през първите няколко седмици. В противен случай, оставете почвата да изсъхне между поливанията. Твърде много вода може да причини гниене на корените или брашнеста мана. След като се установи, върбинката може да бъде донякъде устойчива на суша , но растенията ще цъфтят повече, когато получават около 2,5 см вода всяка седмица. Поливайте обилно веднъж седмично, когато растенията не получават достатъчно валежи. Избягвайте намокрянето на листата, когато поливате.