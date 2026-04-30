Умни устройства ще спасяват животи на стотици самотни пенсионери в Северозапада от пожар

30 април 2026, 11:27 часа 463 прочитания 0 коментара
Снимка: МРРБ
600 димни детектора се монтират безплатно в редица домакинства в Северозападна България като мярка за борба и превенция срещу битови пожари. Устройствата се осигуряват по проект RESPONSE, финансиран с над 7,2 млн. евро по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Първите 150 детектора вече са монтирани в общините Брусарци и Вършец. До началото на месец май предстои монтаж на още 120 устройства в общините Долна баня, Костенец, Трън и Перник, 110 в община Костинброд и 100 в Ружинци, а останалите 120 ще се разпределят към уязвими граждани от други населени места в пограничния регион.

Освен монтаж и проверка на системите, потребителите се запознават с работата им чрез специално разработени информационни брошури. Получават и практически съвети – как да направят дома си по-безопасен, как да реагират при пожар и какви са най-честите рискове в ежедневието.

Детекторите са осигурени от Националната асоциация на доброволците в Република България, партньор по проекта. Монтажът се извършва от представители на организацията и от доброволните формирования към общините.

Димни детектори ще бъдат поставени и в сръбската част на трансграничния регион на програмата, който обхваща районите на Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишавски, Топлички, Ябланички и Пчински окръг.

Битовите пожари са сред причините за човешки жертви всяка година, особено през зимния сезон, поради отопляване с твърдо гориво или аварии в електрически инсталации и уреди.

Целта на мярката е да подобри превенцията и при засичане на пожар съответните органи да бъдат известени възможно най-бързо.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Пожари възрастни хора димни детектора
