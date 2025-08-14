Как да поддържате доматените растения, за да дават реколта до късна есен

Как да поддържаме доматените растения да растат през есента

Съберете зелените домати, ако сте направили всичко възможно, за да поддържате цикъла на растеж на доматените растения през есента и заплашват със слана.

В края на вегетационния период обелете всички домати - зелени и червени.

Не берете малки зелени домати.

Разделете узрелите и неузрелите домати.

Приложете тези съвети, за да поддържате доматените си растения здрави през есенния сезон и да накарате зелените им домати да узреят на лозата.

Подхранете растенията: Дайте на доматените си растения последна доза храна през есента. Малко компостен чай или рибена емулсия би трябвало да им дадат необходимата енергия, за да довършат производството на домати за сезона.

Премахнете останалите цветове: След като нощните температури паднат до ниските 22 градуса по Целзий, вашите доматени растения вероятно ще спрат да произвеждат нови плодове. За да ускорите узряването на съществуващите зелени домати, отщипнете всички нови цветове, които биха могли да източат енергията на плодовете, които вече са по лозите.

Защитете растенията от замръзване: Ако се очаква лека слана, покрийте растенията си с покривало за редовете или чаршаф. Можете да оставите покривалото за редовете през деня. Чаршафът обаче обикновено е твърде тежък и може да повреди стъблата и листата, ако се остави мокър. Отстранявайте го и го подменяйте, когато е необходимо.

Не си струва да пръскате доматените си растения срещу болести в края на вегетационния период. Просто отстранете и изхвърлете всички болни листа.

Често задавани въпроси

Кой е най-бързият начин за узряване на зелени домати?

Номерът с хартиената торбичка е най-бързият начин за узряване на зелени домати. За предпочитане е да поставите зеления домат в торбичка с други плодове, произвеждащи етилен, като ябълки, банани или авокадо. Напълно недозрелите плодове може да отнеме от седем до 14 дни, за да узреят в хартиена торбичка.

Защо доматите ми са все още зелени?

Студените и високи температури могат да забавят узряването. При температури под 10°C и над 29°C, пигментите, отговорни за типичния оранжево-червен вид на плода (ликопен и каротин), спират да се произвеждат.

Доматите узряват ли по-бързо на лозата или извън нея?

Доматите узряват по-добре на лозата. Докато остават на лозата, плодът получава хранителни вещества и вода, за да произведе по-сочен, по-вкусен и узрял плод. Скоростта на зреене зависи от други променливи, като например температурата. Процесът на зреене ще се забави, ако е студено или много горещо.

Какво можете да направите с неузрели зелени домати?

Ако доматите ви са неузрели, не се притеснявайте, има много рецепти за неузрели зелени домати. Можете да ги мариновате, да ги печете на скара или дори да изберете класическия начин и да ги изпържите!