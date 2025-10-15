Как да поддържате салвията жизнена през зимата

Салвиите (Salvia officinalis) са един от най-добрите избори за зашеметяващи градини в контейнери . Те са лесни за отглеждане, изискват сравнително малко поддръжка и много разновидности на салвиите са многогодишни, което означава, че не е нужно да ги засаждате всяка година. Те просто се завръщат година след година с ослепителната си красота. Въпреки това, както при повечето растения, зимата е труден период за салвиите. Докато много видове салвии са издръжливи, някои се нуждаят от защита от студа. Без правилните грижи може да загубите салвиите през зимата и те няма да се завърнат следващата година.

И така, как можете да защитите салвиите си през зимата? Ами, това зависи от издръжливостта на сорта, както и от местния климат. Но като общо правило, започнете с поставяне на мулч около растенията. Добър вариант е да разпръснете 10-сантиметров слой добре угнил градински компост или оборски тор. Това обаче е подходящо само за райони с по-меки зими. За райони със сурови зими ще трябва да ги повдигнете от земята и да ги приберете на закрито.

Зимна защита и презимуване на закрито за салвии

За да помогнете на нежните салвии да преживеят зимата, освен да нанесете слой мулч около растенията, можете също да поставите клетки около тях и да ги напълните с борови иглички или слама. Мулчирането през есента е от съществено значение за по-силни и здрави растения през пролетта, тъй като предотвратява и зимните и ранните пролетни плевели. Избягвайте обаче да поставяте мулча твърде рано. Това може да забави преминаването на растенията в латентно състояние и да ги направи по-податливи на студени повреди. Ако вашите салвии растат в контейнери, обикновено е добра идея да ги преместите в земята.

В студени райони растенията обикновено зимуват много по-добре в земята, отколкото в контейнери. Ако обаче трябва да ги държите в контейнери, използвайте голям контейнер, който може да побере много почва, която ще действа като изолация. И опитайте се да използвате един от онези дебелостенни контейнери, изработени от остъклена керамика. Но ако все пак решите да ги преместите на земята, намерете място, защитено от мразовити зимни ветрове и с добре дренирана почва.

Съществува и възможност за преместване на салвиите на закрито за зимата, тъй като повечето нежни салвии няма да могат да оцелеят в суровите зимни условия на открито. Можете също така да вземете резници и да ги държите в оранжерия, защитена от замръзване, за да презимуват. Пазете ги през зимата, а когато дойде пролетта, разделете салвията си за процъфтяващи и дълготрайни растения.

Поливане и подрязване на салвия през зимата

