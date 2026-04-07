Как да подрязвате и оформяте розите за по-богат цъфтеж

Ако търсите по-подредени растения със здрави цветове, е важно да се научите как да отстранявате отцъфтелите цветове и да подрязвате розите си. Домашните градинари, които отглеждат модерни рози , включително сравнително новите храстовидни или ландшафтни розови храсти, трябва да обмислят тези техники като съществени за грижата за растението. Те не само подобряват външния вид на розите, но и насърчават нови цъфтежи. Преди да направите каквито и да е подрязвания на растението си обаче, е важно да вземете предвид вида на розата, как цъфти и времето на сезона. Ето какво трябва да знаете за това кога и как да отстранявате отцъфтелите цветове и да подрязвате розите си.

Каква е разликата?

Подрязването на изсъхналите цветове се извършва през първата година, след като растението започне да цъфти. Подрязването се извършва, след като растенията се установят, обикновено след втората година. Разликата между двете е, че годишната резитба е по-драстично премахване на пъпките, докато подрязването на изсъхналите цветове премахва старите розови цветове по всяко време на вегетационния период.

Какво е резитба?

Резитбата поддържа формата на растението и насърчава нов растеж , а оттам и повече цветове. Розите обичат да бъдат подрязвани; трябва да се премахнат мъртвите им пъпки. Обикновено това се прави, когато растението е в латентно състояние, около шест до осем седмици преди средната последна слана или когато форзицията цъфти. Ако градинарите забравят или не са в състояние да подрежат и растението започва да се разлиства, те трябва да го подрежат така или иначе. В далечния юг розите може да процъфтяват и цъфтят през зимата и да са „латентни“ през летните жеги, така че най-доброто време за резитба би било през лятото. Храстовите или пейзажните розови храсти могат да се подрежат малко по-късно, когато новият растеж е видим в края на пролетта.

Какво е мъртва глава?

Премахването на прецъфтелите цветове – премахването на прецъфтелите цветове – насърчава повече цъфтеж и води до по-привлекателен храст. Премахването на избледнелите цветове също така предотвратява гъбични инфекции, които могат да възникнат, когато мъртвите цветове се намокрят и изгният.

Някои градинари не искат да отстраняват отцъфтелите цветове, защото искат получените плодове, наречени шипки, за дивата природа или за употреба в кухнята. Ако градинарите искат шипки, не бива да отстраняват отцъфтелите цветове. Няма нужда да се отстраняват отцъфтелите цветове на храстовидни или ландшафтни рози, които са „самопочистващи се“. Те също така не дават шипки.

Какво ще ви е необходимо

Риза с дълъг ръкав

Дебели ръкавици, като например ръкавици тип „гаунтър“, които защитават ръцете и предмишниците

Байпасни ножици, не наковалня

Ножици за рязане на дебели тръстики

Сгъваем трион

Ножици за жив плет или електрически ножици за храстови или ландшафтни рози

Ножици с дълга дръжка за труднодостъпни катерачи

Изопропилов алкохол

Как да се измъкнем от мъртва глава

Орязването на прецъфтели храстови рози или катерливи рози може да се извърши с всеки прецъфтел цвят или когато първият цъфтеж е отминал, в зависимост от това с колко време разполагате. За храстови рози, които дават по една роза на стъбло, отрежете до пет листенца. Целта е, където отрежете, новият издънка да бъде със същата ширина или по-малък от оригиналния, но никога по-голям. По този начин искате новият издънка да е поне толкова широк, колкото оригиналното стъбло, за да поддържа цвят с добър размер. Също така, отрежете само 6 мм над мястото, където е листенцето, където пъпката е обърната навън.

За клъстерен тип цвят, не режете всяко цвете поотделно. Отрежете доста под грозда, 1,25 см над петте листчета, за да имате стъбло с добра ширина. Отново, отрежете над пъпката, обърната навън.

За увивните растения, отрежете поне до мястото с петте листа или на около 30 или 35 см от основната пъпка, в зависимост от желаната дължина за страничната. За увивните растения ориентацията на пъпките няма значение. Увивните растения, които се катерят вертикално, може да имат цветове извън обсега си, затова ножиците с дълга дръжка са полезни.

Спрете орязването на прецъфтелите розови храсти с настъпването на студеното време, за да може растението да влезе в стадий на покой. Това е около шест седмици преди първите слани в райони със студени зими и истински периоди на покой.

Храстовите или пейзажните рози не е необходимо да бъдат обезцветени.