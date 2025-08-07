Как да поливаме правилно доматите в горещото време: Златно правило

Много градинари в опита си да спасят доматите от палещото слънце правят фатална грешка. Тайната на устойчивостта им към жегата и засушаването на почвата не се крие в честотата на поливането, а в специален подход.

Жегата е изпитание за растенията за сила и устойчивост, принуждавайки ги да пестят всяка капка вода. Повърхностното и ежедневно поливане единствено утежнява стреса, създавайки илюзията за подкрепа на храста в жегата.

Корените, получаващи влага от самата повърхност на почвата, губят стимул да достигнат до дълбочината на почвата в търсене на вода. Това води до образуването на слаба и уязвима коренова система, неспособна да издържи на суша.

Златното правило при поливане на домати, което всеки трябва да знае

Златното правило е: трябва да поливате много по-рядко, но много по-обилно. Целта е да намокрите дълбоко почвата, достигайки до долните слоеве. Тази стратегия принуждава кореновата система на доматите активно да се развива в дълбочина. Извличайки влага от долните слоеве на почвата, растението става по-независимо от капризите на времето.

Обемът на водата трябва да е достатъчен, за да намокри почвата на дълбочина поне 30-40 сантиметра. Лекото намокряне на повърхността е по-скоро вредно, отколкото полезно в горещите дни.

Мулчирането се превръща в ключов съюзник в това отношение. Слой от органична материя (слама, окосена трева, компост) надеждно предпазва почвата от изпаряване на влага и прегряване. Мулчът създава специален микроклимат под себе си, като поддържа корените хладни и намалява нуждата от поливане. Той също така потиска растежа на плевелите, които се конкурират за ценна влага. Идеалното време за поливане е ранна сутрин, преди пика на слънчевата активност. Вечерното поливане е по-малко предпочитано поради риска от развитие на гъбични заболявания в хладна нощ.

Водата трябва да е топла и отлежала, за да се избегне увреждане на корените, нагрявани през деня. Рязката промяна в температурата е допълнителен стрес за растението.

Преди следващото поливане не забравяйте да проверите състоянието на почвата в дълбочина. Ако почвата остане влажна в дълбочина, процедурата се отлага, въпреки появата на листата през деня.

Спазването на това просто, но ефективно правило – рядко и обилно поливане – гарантира устойчивост на доматите в жегата. Растенията ще благодарят на градинаря с добро здраве и щедра реколта от вкусни плодове.

