30 август 2025, 17:04 часа 0 коментара
Как да предотвратите гниенето в горната част на чушките и доматите?

Много фактори допринасят за развитието на петна по реколтата. Защо се появяват и как можем да помогнем на растенията?

По върховете на чушките и доматите се появяват петна, по-точно върхово гниене , които са резултат от физиологично разстройство. Следователно, те не са причинени от слънцето, гъбички или други патогени.

Това, което виждаме, са кафяви, сиви или черни петна, които се появяват в резултат на неспособността на растението да подхранва плодовете и да образува повърхностен слой.

Причини за гниенето

Може да се случи поради много фактори. Сушата и дългият период на високи температури, които се случват сега, могат да причинят това, както и появата на слънчево изгаряне. Става въпрос за подобни повреди по плодовете, които зеленчукопроизводителите често подменят. В този случай изгаряния могат да се появят по всички части, докато върховото гниене се появява изключително по горната част на плода и петната са по-тъмни. Изгарянията са по-трудни за предотвратяване на открито поле. По-лесно е да се защити културата в оранжерии, като се монтират мрежи за сянка.

Но да се върнем към върховото гниене. В комбинация със суша и високи температури, то най-често се влияе от нередовно поливане със студена вода. Поддържането на оптимална влажност на почвата ще предотврати стреса от резки промени във водоснабдяването.

Използването на студена вода за поливане може да причини щети. Затова поливането трябва да се извършва сутрин , когато растението и почвата са по-хладни и следователно шокът от студената вода е по-малък.

Също така, киселинната pH реакция влияе върху наличието на хранителни вещества за растенията. В киселинна среда калцият става недостъпен за растенията, въпреки факта, че има достатъчно от него в почвата, а той е от съществено значение за образуването на нормални плодове.

Небалансираните хранителни вещества за растенията и неправилното прилагане на торове са друг фактор. Торете въз основа на анализ на почвата.

Как да се борим с горното гниене?

Най-добре е да направим всичко възможно, за да предотвратим появата на това заболяване още в началото. Има много превантивни мерки, които можем да предприемем. Отглеждайте сортове, които са устойчиви на воден стрес. Ако почвата е киселинна, повишете нейната pH стойност, като добавите варовик или разтвор от яйчени черупки.

Растенията трябва да се поливат равномерно с вода, която не е студена. Количеството вода трябва да се регулира. Можем да тестваме pH на почвата на всеки две години , поне с импровизирани средства. По този начин ще знаем какъв вид тор трябва да добавим. Необходимо е да се увеличи съдържанието на органична материя в почвата, а повърхността може да се мулчира, което ще помогне за запазване на влагата.

Важно е редовно да се премахват мъртвите и излишните листа . При условия на високи температури ще е необходима повече вода, за да премине през листата и тя да се загуби чрез изпарение. Това означава, че колкото повече листна маса има, толкова по-малко калций ще достигне до плодовете.

Листното третиране на листата трябва да се извършва с калциев хлорид в количество от 10 до 30 г на 10 л вода или калциев нитрат в количество от 13 до 15 г на 10 л вода. Третиранията трябва да се извършват сутрин или вечер.

Разтворът от мляко, използван за защита срещу мана , също ще помогне за предотвратяване и лечение на болестта. Ще ви трябват 1 литър мляко и 9 литра вода, като се извършват две до три третирания през една седмица.

Третирането може да се извърши с разтвор от дървесна пепел. Разтворете три чаши (200 мл) дървесна пепел в 10 литра вода, разбъркайте добре и оставете за два дни. След това прецедете разтвора и го нанесете върху растенията.

 

