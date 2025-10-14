Може ли луковиците на лалетата да се съхраняват в хладилника?

Лалетата обикновено понасят ниски температури без проблем и много градинари ги засаждат безопасно през есента. Ако обаче есенното засаждане трябва да се отложи, е важно посадъчният материал да се запази, за да се предотврати изсъхването или гниенето му. Ето как правилно да съхранявате луковиците на лалетата до пролетта.

Как правилно да съхранявате луковиците на лалетата през зимата

Ако искате луковиците ви да издържат до пролетта на закрито, трябва да им осигурите условия, подобни на тези на открито. И също така е важно да знаете как да съхраняваме луковиците на лалетата след изкопаването им.

3 начина да запазите луковиците на лалетата до пролетта

Най-добре е това да се прави в дървени кутии - по този начин луковиците ще имат добра вентилация и няма да се натрупва влага. По-добре е да не използвате картонени кутии - те абсорбират влагата, което кара луковиците да мухлясат и да започнат да гният.

Подредете луковиците на 1-2 слоя (максимум два слоя) и поръсете със сух пясък, дървени стърготини и вермикулит. Поставете кутията в добре проветриво мазе, изба, балкон (остъклен) или килер - важно е температурата да е около +1-+4°C. Оптималната влажност трябва да бъде в рамките на 40-50%.

Могат ли луковиците на лалетата да се съхраняват в хладилник до пролетта? Не на всички градинари им допада тази идея, но много успяват да запазят посадъчния си материал по този начин.

Лалетата ще цъфтят с пищни цветове, ако сложите това в дупката им за засаждане през октомври

Как да съхранявате луковиците на лалетата в хладилник?

Увийте всяка луковица в няколко слоя дебела хартия, но е необходимо да оставите отвори за вентилация. Сложете увитите по този начин луковици в хладилника на рафта за зеленчуци - те трябва да се съхраняват там до засаждането им.

Луковиците не трябва да се съхраняват близо до ябълки и круши, тъй като отделят етилен, газ, който може да увреди цветните пъпки (и тогава лалетата няма да цъфтят).

Важно: Проверявайте луковиците на всеки две седмици, независимо къде се съхраняват. Ако забележите признаци на гниене, изхвърлете ги незабавно, за да предотвратите заразяването на другите луковици.

Понякога луковиците се засаждат и във влажна почва за зимата. Тук е важно да се следи и температурата: уверете се, че не се повишава над нормалната, което ще задейства растежа на растенията, но не позволявайте да падне под нулата. Пръскайте почвата от време на време и проветрявайте редовно помещението.

Не само лалета: Още 6 луковични цветя, които да засадите през октомври