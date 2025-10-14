5 причини, поради които трябва да засадите мушкато в градината си

Мушкатото (Geranium spp.) е любимо сред градинарските общности и е истински градински работник по целия свят. То носи така необходимия аромат и цвят, където и да е засадено, независимо дали в градината или на закрито като стайни растения. Има няколко разновидности от рода здравец, но това, което може да наричате здравец, може да е пеларгония, близък братовчед на многогодишното растение. Въпреки че тези две растения са членове на едно и също семейство и изглеждат еднакво, те се различават по много аспекти, споменава Розан и приятели. Издръжливите здравец и пеларгония са били разделени в различни родове преди повече от 250 години, според Stuff Limited . Въпреки това, много любители на растенията и собственици на жилища все още не могат да различат двете растения.

Въпреки различията си, заслужава да се спомене, че видовете здравец наистина заслужават място във вашата градина или колекция от саксийни растения за стайни растения. Гераниумът произлиза от гръцката дума „geranos“, което означава „жерав“, защото семевидната главичка много наподобява главата и човката на блатна птица. Освен красивия си аромат и цвят, здравецът е популярен и заради издръжливостта си и може да понася умерено по-сурови условия, което го прави идеален за нови родители. Трудно е да се сетим за градинска или стайна колекция от растения, която да не се възползва от чара и цвета на това растение. Ако обаче все още се съмнявате, ето няколко причини, поради които трябва да обмислите добавянето на здравец към вашата колекция от растения.

Лесни са за засаждане и грижи

Освен че осигуряват красиви цветове и зеленина, част от привлекателността на здравецът за много собственици на жилища и градинари е лекотата на засаждане и грижи. Струва си да се отбележи обаче, че специфичните практики за грижа, които са необходими, зависят от вида, който решите да отглеждате. Като цяло, здравецът обича частичната сянка и се развива доста добре в богати, добре дренирани органични почви. Повечето не се хранят обилно, нито пият много вода - значителен брой видове здравец предпочитат да се държат сравнително сухи, за да се избегне появата на мухъл от влага. Възползвайте се от факта, че много видове здравец обичат слънцето, така че ако сте благословени със слънчево място в градината или верандата си, алпийските здравец ще бъдат чудесни за такива места

Доста лесно е да успеете в засаждането на здравец; не е нужно да сте там всеки ден, за да се грижите за това растение. Технически, те виреят при умерена небрежност, което е идеално за краткосрочен пътешественик. Може обаче да се наложи да подрежете някои клони, за да контролирате растежа им. Можете също така да отрежете цветовете веднага след цъфтежа и ще се радвате на свежи цветове по-късно през сезона.

Функционалната градина предлага повече от просто естетика; тя е идеална за всеки, който иска нещо интересно да прави с реколтата си. Продуктивната градина не винаги означава зеленчукова градина; понякога можете да имате цветя, които осигуряват визуален интерес, като същевременно се използват като храна

Мушкатото е сред малкото красиви цветя, които имат много приложение в кухнята. Цветовете и листата на някои сортове са годни за консумация и могат да се използват за различни кулинарни цели.

Така че, докато планирате зеленчуковата си градина този сезон, помислете за добавяне на няколко растения здравец заради красотата и прекрасните им аромати, които можете да използвате в кухнята си. Ако нямате много място, не е нужно да жертвате малкото място за зеленчуците си, за да засадите това цвете. Засадете ги в саксии или по пътеките на вътрешния двор, листата им растат сравнително бързо и можете да ги използвате за храна веднага щом растението узрее. Благодарение на изобилието от видове здравец, можете да отглеждате различни, за да имате асортимент от аромати за различни кулинарни цели.

Ако търсите растение, което предлага домакински предимства в дома ви, тогава здравецът трябва да е начело в списъка ви. Едно от най-малко използваните предимства на здравеца е способността му да отблъсква насекоми. Неизвестно на много собственици на жилища, здравецът отдавна се използва като репелент срещу насекоми. Някои от най-добрите репеленти срещу насекоми използват здравец като една от активните съставки. Някои силно ароматизирани цветове на здравец ефективно отблъскват насекоми, като кърлежи, благодарение на активното етерично масло в листата им.

Засадете мушкато, за да отблъснете насекомите

Въпреки че ароматът може да изглежда сладък и привлекателен за хората, той е доста силен за някои насекоми като комари, което ви позволява да се наслаждавате на сутрешното или късното си време в градината. Свойствата на здравецът против насекоми не са толкова силни срещу комарите. Известно е обаче, че той отблъсква различни насекоми, които могат да унищожат и зеленчуците във вашата градина, споменава PlantIndex . Това качество прави растението здравец добър спътник за много овощни и зеленчукови градини, особено за зеленчуци като зеле и домати.