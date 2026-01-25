Как да пресадите замия веднага щом я купите?

Краят на зимата и началото на пролетта са идеално време за пресаждане на стайни растения. Едно от растенията, което много често се пресажда веднага след покупката, е замията, която е популярна и известна с това, че според фън шуй привлича пари.
Това е просто, стъпка по стъпка ръководство за това как правилно да пресадите замия и да осигурите здравословен растеж.
Стъпка 1: Карантина след покупка
Ако току-що сте си купили замия, не я пресаждайте в същия ден. Дръжте растението отделно от други стайни растения в продължение на 2-3 седмици. Това е важно, за да проверите за вредители или болести.
Закупените растения най-често се засаждат в торфен субстрат, който е слабо пропусклив за вода и не е подходящ за дългосрочен растеж. Затова е необходимо пресаждане след карантина.
Стъпка 2: Подготовка на подходящ субстрат
Замията е сукулентно растение, произхождащо от Африка, което естествено расте в камениста и пропусклива почва. Коренът му се състои от грудки, които задържат влагата, така че е важно субстратът да е лек и добре дрениран
Идеалната почва трябва да съдържа:
едър речен пясък
експандирана глина (за задържане на влага и дренаж)
сфагнумов мъх или въглен (за предотвратяване на болести)
вермикулит или перлит (за регулиране на влагата и защита от мухъл)
Най-простото решение е да закупите готова почва за сукуленти, но можете и сами да приготвите субстрата.
Примери за домашно приготвени смеси:
Смес 1 (всички в равни пропорции):
листна земя
пасища
торф
едър, пресят пясък
Смес 2:
пасища
пясък
експандирана глина
трошен камък
Преди употреба е препоръчително субстратът да се стерилизира - чрез печене във фурна или полеване с разтвор от билкова аптека.
Стъпка 3: Избор на правилната саксия
Правилната саксия е от съществено значение за здравословното развитие на растението.
Пластмасова саксия е подходяща за млади растения
За по-възрастни растения се препоръчва керамична саксия.
Саксията не трябва да е много по-голяма от кореновата система
Трябва да има дренажни отвори и да е достатъчно дълбока
Твърде голяма саксия задържа влагата и може да доведе до гниене на корените.
Стъпка 4: Подготовка на растението за пресаждане
Два дни преди разсаждането растението трябва да се полива умерено. По този начин почвата ще се отдели по-лесно от краищата на саксията, а коренът ще остане невредим.
Стъпка 5: Самата процедура по трансплантация
Поставете слой от експандирана глина на дъното на новата саксия
Добавете тънък слой от подготвения субстрат
Внимателно извадете растението от старата саксия
Огледайте корена - отстранете гнилите части и ги поръсете с натрошени въглища
Поставете растението в центъра на саксията
Постепенно добавяйте почвата, като я уплътнявате леко
Важно : Грудките не трябва да се заравят напълно - оставете ги леко над повърхността на почвата. Това насърчава по-бързия растеж на нови листа.
Накрая полейте растението и добавете още малко суха почва, ако е необходимо.