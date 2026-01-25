Как да пресадите замия веднага щом я купите?

Краят на зимата и началото на пролетта са идеално време за пресаждане на стайни растения. Едно от растенията, което много често се пресажда веднага след покупката, е замията, която е популярна и известна с това, че според фън шуй привлича пари.

Това е просто, стъпка по стъпка ръководство за това как правилно да пресадите замия и да осигурите здравословен растеж.

Стъпка 1: Карантина след покупка

Ако току-що сте си купили замия, не я пресаждайте в същия ден. Дръжте растението отделно от други стайни растения в продължение на 2-3 седмици. Това е важно, за да проверите за вредители или болести.

Закупените растения най-често се засаждат в торфен субстрат, който е слабо пропусклив за вода и не е подходящ за дългосрочен растеж. Затова е необходимо пресаждане след карантина.

Стъпка 2: Подготовка на подходящ субстрат

Замията е сукулентно растение, произхождащо от Африка, което естествено расте в камениста и пропусклива почва. Коренът му се състои от грудки, които задържат влагата, така че е важно субстратът да е лек и добре дрениран

Идеалната почва трябва да съдържа:

едър речен пясък

експандирана глина (за задържане на влага и дренаж)

сфагнумов мъх или въглен (за предотвратяване на болести)

вермикулит или перлит (за регулиране на влагата и защита от мухъл)

Най-простото решение е да закупите готова почва за сукуленти, но можете и сами да приготвите субстрата.

Примери за домашно приготвени смеси:

Смес 1 (всички в равни пропорции):

листна земя

пасища

торф

едър, пресят пясък

Смес 2:

пасища

пясък

експандирана глина

трошен камък

Преди употреба е препоръчително субстратът да се стерилизира - чрез печене във фурна или полеване с разтвор от билкова аптека.

Стъпка 3: Избор на правилната саксия

Правилната саксия е от съществено значение за здравословното развитие на растението.

Пластмасова саксия е подходяща за млади растения

За по-възрастни растения се препоръчва керамична саксия.

Саксията не трябва да е много по-голяма от кореновата система

Трябва да има дренажни отвори и да е достатъчно дълбока

Твърде голяма саксия задържа влагата и може да доведе до гниене на корените.

Стъпка 4: Подготовка на растението за пресаждане

Два дни преди разсаждането растението трябва да се полива умерено. По този начин почвата ще се отдели по-лесно от краищата на саксията, а коренът ще остане невредим.

Стъпка 5: Самата процедура по трансплантация

Поставете слой от експандирана глина на дъното на новата саксия

Добавете тънък слой от подготвения субстрат

Внимателно извадете растението от старата саксия

Огледайте корена - отстранете гнилите части и ги поръсете с натрошени въглища

Поставете растението в центъра на саксията

Постепенно добавяйте почвата, като я уплътнявате леко

Важно : Грудките не трябва да се заравят напълно - оставете ги леко над повърхността на почвата. Това насърчава по-бързия растеж на нови листа.

Накрая полейте растението и добавете още малко суха почва, ако е необходимо.