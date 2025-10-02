Как да прещипете циниите за буен растеж и ярки цветове

Циниите оживяват двора с ярките си цветове – от горещи розови и яркочервени до лимоненозелени. Но ако искате колкото се може повече цветове от тези издръжливи растения (нали всички ние?), трябва да знаете как и кога да ги подрязвате.

Много хора отглеждат цинии в градина за рязане , тъй като дългият им живот във вазата ги прави отлични за освежаване на дома. Но ако не берете редовно циниите си, всички прецъфтели цветове трябва да бъдат премахнати, съветва Ерин Бензакеин от Floret Flowers. Това помага на растенията да се съсредоточат върху производството на нови цветове, а не върху образуването на семена, обяснява тя.

Освен че можете да отстранявате цветовете на циниите си, можете да ги прищипвате – експертен съвет, който ще ви даде още повече цъфтеж. Това ръководство обяснява процесите и на двата процеса, за да можете да извлечете максимума от тези красавици.

Как да се отстранят циниите

Експертът по градинарство Тони О'Нийл споделя по-долу трите си лесни стъпки за премахване на цинии с отцъфнали цветове. Методът е подобен на този при отцъфтелите ехинацеи.

Идентифицирайте избледнелите цветя, готови за премахване.

Отрежете стъблото под всяко цвете, в идеалния случай над листен възел или нова пъпка, с остра, чиста градинска ножица . Това насърчава новото разклоняване и цъфтеж.

Изхвърлете отрязаните цветни главички в контейнера за компост, за да продължите жизнения цикъл на градината си.

Кога да се подрязват циниите

„Премахвайте прецъфтелите цветове на цинията през целия вегетационен период“, казва Джанет Лофри , експерт по градинарство, добавяйки, че те са особено дълготрайни на растението. Изчакайте, докато цветовете избледнеят, се свият и започнат да покафеняват, преди да ги отрежете, съветва тя.

Към края на сезона можете да оставите няколко цвята непокътнати, за да могат да развият семена. Всъщност, забравянето да го направите е често срещана грешка при отцъфването на цветовете , тъй като ще пропуснете шанса да получите нови растения безплатно. След като узреят, семената могат да бъдат събрани и съхранявани за засяване другаде в градината ви или можете да ги оставите да се самозасят там, където естествено се разпространяват, за неформален вид.Кога да се подрязват циниите

Как да прищипваме цинии

„Прищипването е, когато отрязвате част от растежа на растението, като го насърчавате да се разклони на множество стъбла, вместо да насочва енергията си към едно централно стъбло“, обяснява Ники Ървинг , фермер и цветар във Flourish Flower Farm. Това също така насърчава по-дългите стъбла, добавя тя.

За разлика от отцъфването, процесът на прищипване се извършва при млади растения и понякога ще се наложи да жертвате първия цвят. Не позволявайте това да ви обезкуражи. Чрез прищипване на цинии ще бъдете възнаградени с 10 или повече стъбла на растение, казва Ники. „Това са много цветове от едно малко семче!“

Лесно е да се направи. „Когато растенията са високи между 20 и 30 сантиметра, вземете остри ножици и отрежете горните 7-10 сантиметра от растението, точно над листата“, инструктира Ерин.

Независимо дали отглеждате цинии в буйни бордюри или в саксии за пълно слънце (където виреят), подрязването им, когато е необходимо, си заслужава усилието. Така че, за да имате най-добрите си цветя досега, не забравяйте да го добавите към списъка си със задачи – това е една от онези „малки и чести“ градинарски задачи, които правят цялата разлика.