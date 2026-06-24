Може ли държавата да ползва имотите в Баба Алино: Отговор от министър Шишков

"Няма да събаряме незаконното строителство на Лот 4 на магистрала "Хемус". Не знам кой какво е разбрал, излезе информация, че съм казал, че няма да събаряме незаконния град. Незаконният град в Баба Алино подлежи на премахване, отговорността е на кмета на Община Варна и следва той да си свърши работата", заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред медиите в парламента.

Може ли държавата да ползва имотите от Баба Алино?

На този въпрос министърът е категоричен, че няма вариант, в който да се използват за държавна цел.

"Законът не го позволява, защото ако тръгнеш да правиш компромис, ако променяме закон с цел тези сгради да бъдат узаконени, няма да спрем този процес. Този процес е получил много голяма инерция. Става въпрос за незаконно строителство в особени големи размери, но незаконното строителство в България продължава да е голям бич. Няма да има компромис", подчерта още Шишков. ОЩЕ: Никой не желае да строи, иска само да индексира (ВИДЕО)

Има ли война между държавата и КУБ?

Регионалният министър отговори и на въпрос дали има война между инвеститора в лицето на КУБ и държавата по отношение на Баба Алино.

"Не виждам да има война. Тук става въпрос за едно безспорно ясно, незаконно строителство. Всеки може да говори, каквото иска", обясни министърът.

Според него обвинения трябва да има към изпълнителите, а със сигурност, когато бъдат констатирани по правилния начин и тези, които са разпъвали чадър над незаконното строителство.

Намирането на истинските виновници може да стане по един начин - един по един, малко по малко и да стигнем до върха на пирамидата. Олигархията в България е местна и национална - това представлява една пирамида", добави още Шишков.

Той заговори и за "организирана слепота" на институциите. ОЩЕ: За отворените дупки на АМ "Хемус" и незаконното строителство: Регионалният министър каза ще я даде ли на концесия