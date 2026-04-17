Старомоден лек за листни въшки, краста и вредители: Засадете това под овошките

Органичните методи за борба с болестите по растенията и вредителите се завръщат. Стар трик за защита на овощните дървета набира популярност. Простото засаждане на чесън около ствола ефективно възспира листните въшки, крастата и гризачите. Само няколко скилидки, растящи в пространството под короната, ще повлияят положително на овощните дървета и техните добиви.

Как чесънът предпазва овощните дървета от болести и вредители

Засаждането на чесън директно до ствола или под короната на овощните дървета създава естествена бариера срещу вредители и болести. Всичко това се дължи на фитонцидите, отделяни от чесъна, наред с други. Тези съединения имат антибактериални и противогъбични свойства. Тяхното действие може да се сравни с естествените антисептици, които ограничават развитието на патогени и поддържат растителния имунитет.

Тези фитонциди се отделят както в почвата, така и във въздуха. Това предпазва не само чесъна, но и растенията, растящи наблизо, като например овощните дървета. Освен това, присъствието му в почвата променя микробния ѝ състав и инхибира растежа на много паразитни организми. При ябълковите дървета намалява развитието на краста, а при прасковените намалява риска от къдрене на листата.

Силната миризма на чесън също влияе върху вредните насекоми. Листните въшки, паякообразните акари и гризачите не го харесват. Тези организми обикновено са привлечени от аромата на цъфтящи цветя или узрели плодове. Близкото присъствие на чесън частично маскира тези обонятелни стимули и обърква вредителите.

Кога и как е най-добре да засадите чесън под дървета?

Ако решите да засадите чесън близо до овощно дърво, изберете подходящо място. Той расте най-добре около ствола, в райони, където короната получава обедна сянка. Това често е мястото, където се намират многобройните активни корени на дървото, които могат да се възползват от наличието на чесън.

Като цяло няма нужда да се притеснявате, че два вида в непосредствена близост ще се конкурират силно помежду си. Кореновата система на чесъна е плитка, така че не пречи на силните, дълбоко вкоренени корени на дървото. Освен това, чесънът разрохква горния слой на почвата и подобрява аерацията.

Чесънът се засажда под ябълкови или сливови дървета през есента или началото на пролетта. Няколко до дузина скилидки, поставени в короната на дървото, на разстояние приблизително 10-15 см една от друга, са достатъчни. Това няма да ограничи достъпа до светлина, тъй като пролетната слънчева светлина лесно прониква през слабо облистените клони. По-късно през вегетационния период, леката сянка през горещото време само засилва развитието му.

Защо си струва да използвате този естествен метод във вашата овощна градина?

Преди всичко, подобни естествени методи за борба с болестите и вредителите са екологични. Миризмата на чесъна обикновено не вреди на животните и най-вече действа като възпиращ фактор. Методът е безвреден и за дърветата, така че няма нужда да се притеснявате за намалено производство на плодове. В същото време натискът от паразитни организми и патогени се намалява и дърветата получават подобрен имунитет.

Много често растенията, растящи под овощни дървета, действат като мулч. Те задържат влагата в почвата, стабилизират температурата на почвата, а също така ограничават растежа на плевелите и намаляват площта в овощната градина, изискваща косене. Цъфтящият чесън произвежда цветове, които привличат опрашващи насекоми в градината, което допълнително подобрява производството на плодове.

Свойствата на чесъна спомагат за намаляване на растежа на гъбички, отговорни, наред с други неща, за обезцветяването на листата и петната по плодовете. Това позволява на дърветата да бъдат в по-добро състояние, да издържат по-добре на зимата и потенциално да дадат по-обилна реколта.

