Как да размножите мащерка, без да унищожите растението

Ароматната, вкусна мащерка е основен продукт в кухнята за всичко - от печено пиле до овкусяване на сосове и дресинги за салати. Тази издръжлива многогодишна билка е доста лесна за размножаване чрез стъблени резници или чрез засаждане на семена.

Ето как да размножавате мащерка чрез стъблени резници или семена, според професионален производител на билки.

Как да размножаваме мащерка в почвата

Още: Как лесно да отгледате мащерка от резници

Въпреки че технически е възможно размножаването на мащерка чрез стъблени резници в почвата , билкарката Линда Шанахан насочва градинарите да избягват този метод.

„Не препоръчвам почва или вермикулит за размножаване по стъбла, тъй като съм установила, че е по-малко надеждно в домашна обстановка“, казва тя.

Вместо това, Шанахан препоръчва наслояване, метод за размножаване на нови растения от все още жив екземпляр мащерка. Ето как да го направите.

Как да размножаваме мащерка чрез наслояване

Още: Защо не е толкова трудно отглеждането на мащерка в саксия?

Започнете с живо растение мащерка, което все още расте в почвата.

Изберете здраво стъбло на майчиното растение и го огънете към повърхността на почвата.

С помощта на флорална карфица или кламер за хартия закрепете стъблото, така че да поддържа контакт с почвата. Можете също така да покриете стъблото с почва и малки камъчета или друга тежест.

След няколко седмици проверете дали от частта от стъблото, която е била в контакт с почвата, растат корени. Когато корените се образуват, можете да отрежете новото растение и да го засадите в саксия самостоятелно.

Още: Любима на хитрите градинари: Как да отглеждаме пълзяща мащерка

Как да размножаваме мащерка във вода

Най-добри резултати ще постигнете, като размножавате с прясно отрязани стъбла. Възможно е да използвате закупени от магазина стъбла от мащерка, но те ще бъдат по-малко надеждни.

„Мащерката е растение от семейство мента и много растения от това семейство лесно се размножават чрез резници във вода“, казва Шанахан.

Огледайте здраво, живо растение мащерка и изберете няколко недървесни стъбла, които да премахнете.

Още: Оцет от мащерка - еликсир за душата и тялото

Използвайте чисти, остри ножици или резачки, за да вземете резници с дължина поне 10 см. Отстранете всички листа от долната трета на стъблото.

Поставете стъблата в чиста, прозрачна чаша или буркан с прясна вода, като се уверите, че безлистните части на стъблата са потопени. Поставете буркана с резниците на топло място, далеч от пряка слънчева светлина.

Сменяйте водата на всеки три дни или около това време. Можете да очаквате корените да пораснат в рамките на около месец.

След като корените се появят, засадете резниците в стандартна почвена смес за стайни растения . Поливайте на всеки няколко дни, за да поддържате растежната среда равномерно влажна.

Още: Как лесно да си отгледате мащерка в градината

Кога да размножаваме мащерка

Най-голям успех ще имате, като размножавате мащерка чрез стъблени резници във вода през пролетта или лятото. Отглеждането на нови растения мащерка чрез наслояване е най-добре да се извършва през лятото за най-бързи резултати, но можете да засадите растения на наслояване и през есента, за да ги премахнете и засадите отново на следващата пролет.

Ако започвате отглеждането на мащерка от семена , Шанахан препоръчва да започнете на закрито в средата на зимата, около осем седмици преди последната дата на слана във вашия регион.

Съвети за размножаване на мащерка

Още: За какво е толкова полезна мащерката? Всеки трябва да знае това!

След засаждане на вкоренени резници или разсад от мащерка на открито, Шанахан препоръчва да се изчака значителна реколта до края на първия вегетационен период. „Обичам да се уверя, че има обилно листно образувание по растенията, особено през първата им година, навлизайки в зимата, за да има растението достатъчно енергия, за да преживее студения сезон“, казва тя.

Ако отглеждате мащерка от семена на закрито, Шанахан препоръчва засяване в саксии или контейнери за вкъщи с дренажни отвори, за да спестите място и да поддържате равномерна влажност. Използвайте лампи за отглеждане и поддържайте температура около 21°C за най-добри резултати.

Планирайте да пресадите разсада от мащерка в саксии два или три пъти, преди да го засадите на открито. Растенията ще се възползват от хранителните вещества в прясната почвена смес.

Независимо дали берете мащерка за употреба в кухнята или като резници за размножаване, избягвайте да премахвате твърде много от майчиното растение. „Мащерката е лесна за отглеждане, но може лесно да умре, ако се събере прекомерно“, казва Шанахан. „Винаги оставяйте достатъчно зелен растеж в основата, за да може растението да се възстанови.“