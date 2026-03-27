Как да разпределите разстоянието между зеленчуците в повдигнати градински лехи за най-голям успех

Никой няма да ви вини, ако се чудите на какво разстояние да засаждате зеленчуците си в повдигнатите лехи. Градинарите яростно защитават няколко метода за разстояние, които често си противоречат в подходите. Няколко неща обаче са ясни, включително фактът, че правилното картографиране и разстояние между зеленчуковите растения в градина, засадена в земята, е различно от това в повдигната леха. В крайна сметка, градинарите са постигнали успех в производството на зеленчуци с три техники за разстояние: следване на указанията за разстояние между пакетчетата със семена (с едно изключение), разстояние между блокове или квадратни фута и интензивно засаждане. Можете да приложите тази, която ви се струва подходяща за вашата градина, или да изпробвате и трите, за да видите кой работи най-добре за вас.

Разстоянието е важно в зеленчуковата градина, защото дава възможност на всички ваши растения да имат достъп до хранителни вещества и вода, да получават достатъчно слънчева светлина и да се възползват от циркулацията на въздуха, така че да не бъдат засегнати от гъбични заболявания. Разстоянието определя и колко плевели ще растат, тъй като плевелите са склонни да запълват оголените пространства.

Най-голямата разлика между разстоянието в повдигнатите лехи и градината е, че разстоянието между редовете не е необходимо. Тъй като повдигнатите лехи осигуряват пространство около себе си за ходене, грижа за растенията и използване на оборудване, не са необходими редове в повдигнатата леха. Поради това можете да игнорирате инструкциите на пакета със семена за това колко разстояние да се разполагат редовете един от друг.

Опитайте блокови или квадратни методи за разпределение на растенията във вашата зеленчукова градина

Напълно нормално е да разпределите зеленчуците си според инструкциите на пакета със семена, като оставите еднакво пространство във всички посоки. Също така е добре да вземете предвид фактори като това колко високо и широко ще стане всяко растение и колко ще се разпростре, докато разпределяте и поставяте растенията си. Използването на перголи и други вертикални опори може да спести място.

Методът със семена в пакетчета има няколко недостатъка. Вероятно ще получите по-малък добив от зеленчуци, отколкото ако използвате друг метод. Разстоянието между растенията според указанията на пакетчето също вероятно ще доведе до оголени пространства в почвата, които са като котешка трева за плевелите, което бързо ще засегне тези голи участъци.

Следователно, може да искате да обмислите един от другите методи за разстояние. Градинарството в блоков стил и градинарството на квадратни футове може да помогне за процъфтяването на вашите растения . Градинарите в блоков стил увеличават добивите и се сблъскват с по-малко плевели, като засаждат зеленчуците си в блокове, а не в редове, групирани според препоръчителните разстояния. Блок зеленчуци като моркови, които изискват разстояние от 3 инча, се засаждат в блок до друг зеленчук, като репички, който също се нуждае от разстояние от 3 инча.

Градинарството с квадратни футове е подобно, въпреки че блоковете са точно един квадратен фут. Разстоянието е само една част от тази градинарска система, разработена от Мел Бартоломю - тя включва и специфични препоръки за почва и компост. Успехът с градинарството с квадратни футове е обвързан с прилагането на всички аспекти на метода.

Интензивният метод на засаждане изисква повече усилия, но може значително да увеличи добива ви

Да, пренаселеността е риск при тези методи и може да бъде пренебрегваната грешка, която кара лехите ви да изглеждат зле , но ако засаждате растения близо едно до друго по съзнателен и методичен начин, можете да избегнете този проблем. Третият метод за разстояние между повдигнатите лехи, интензивното засаждане, е малко като блоковите и квадратните методи на стероидите. Просто казано, не е за всеки. Зеленчуците се засаждат по-гъсто, отколкото обикновено, по модел, при който всяко растение е на еднакво разстояние от всички околни растения. В крайна сметка, растенията в природата растат толкова близо едно до друго, колкото искат. Подобно на блоковите и квадратните методи, интензивното засаждане води до по-високи добиви и по-малко плевели.

За да успеете с интензивното градинарство, трябва да се ангажирате да наблюдавате внимателно зеленчуковата си градина и да осигурявате редовно поливане, плевене, резитба и торене. Ако харесвате идеята за интензивно градинарство, но не сте сигурни, че имате необходимата отдаденост, помислете за започване с реколта от бързорастящи или малки растения, като например билки, които са подходящи за този метод.