Путин: Отношенията с Европа са в криза, но не по наша вина (ВИДЕО)

27 март 2026, 15:52 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Руският диктатор Владимир Путин заяви днес на заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация, че отношенията с Европа са в криза, но не по вина на Москва.

„Самата европейска криза беше причинена от предишната администрация на САЩ и редица водещи европейски страни. Москва никога не е отказвала да възстанови отношенията си с Европа“, заяви Путин.

„Именно те подкрепиха преврата в Украйна и това стана причина за цялата верига от трагични събития, които все още се случват в украинската посока“, заяви диктаторът.

Елена Страхилова
Владимир Путин война Украйна
