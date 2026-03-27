Руският диктатор Владимир Путин заяви днес на заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация, че отношенията с Европа са в криза, но не по вина на Москва.

„Самата европейска криза беше причинена от предишната администрация на САЩ и редица водещи европейски страни. Москва никога не е отказвала да възстанови отношенията си с Европа“, заяви Путин.

„Именно те подкрепиха преврата в Украйна и това стана причина за цялата верига от трагични събития, които все още се случват в украинската посока“, заяви диктаторът.

Още: Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Кой колко ще даде