Виенски класически дух в София през април

ФТочно след месец, на 27 април, "Европейски музикален фестивал" кани столичани на една необикновена музикална вечер, в която сцената ще бъде споделена от два елитни ансамбъла – един от Виена и един от София. Прочутият Виенски камерен оркестър (Wiener KammerOrchester), състав с 80-годишна славна история и впечатляваща концертна дейност, и Оркестър Cantus Firmus, един от най-реномираните български фестивални ансамбли, ще свирят рамо до рамо, обединявайки своите традиции, звук и енергия в уникално музикално сътрудничество.

В центъра на програмата е Симфония концертанте за цигулка, виола и оркестър, KV 364 от Волфганг Амадеус Моцарт, мащабна концертна творба с великолепен диалог между водещите партии. Солисти ще бъдат изтъкнатият български цигулар Марио Хосен, който от много години живее и преподава в австрийската столица, и норвежкият виолист Ларс Андерс Томтер, наричан от пресата "Колосът на виолата от Севера". Репертоарът се допълва от Увертюра към ранната опера на Моцарт "Лучио Сила" и една от популярните и любими симфонии от творчеството на Йозеф Хайдн - Симфония №94 в сол мажор. Творбата е известна с името "Изненадата" заради внезапните силни акорди във втората част.

Обединяваща артистична фигура в този интернационален ансамбъл е маестро Георги Димитров, един от доайените на българската диригентска школа, с респектираща международна кариера. Неговите интерпретации са еталон за стилова прецизност и внимание към детайлите.

Концертната продукция събира изпълнители от различни европейски школи с разнообразен опит в един истински творчески диалог. Допълването и взаимното обогатяване в процеса на музициране има потенциал да постигне вълнуващи резултати, които надхвърлят простия сбор на отделни елементи. Концертът ще се състои на 27 април 2026 г. от 19:30 ч. в зала "България". Билетите за събитието са налични на TicketsBG и на касата на залата.

Тазгодишното, 26-о издание на "Европейски музикален фестивал" се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2026 г.

Повече за изпълнителите

Създаден през 1946 г., Виенският камерен оркестър (Wiener KammerОrchester) притежава богато музикално наследство, белязано от ключови събития като гостуването на британския композитор Бенджамин Бритън като диригент, дебюта на деветгодишния Даниел Баренбойм и изяви на пианиста Алфред Брендъл. През годините оркестърът си сътрудничи и с други изтъкнати музиканти като Йехуди Менухин, Шандор Вег, Хайнрих Шиф и Щефан Владар, утвърждавайки се като един от водещите камерни състави в Европа.

Оркестърът поддържа активен концертен живот във Виена с традиционни матинета в залата "Концертхаус". Ансамбълът има редовни изяви на сцената на "Музикферайн" и Theater an der Wien. Международният престиж на оркестъра се утвърждава чрез многобройни турнета по целия свят и партньорства с водещи фестивали. Под ръководството на главния диригент Ян Вилем де Вриенд, оркестърът предлага стилово прецизни и живи интерпретации, които се стремят да бъдат максимално близки до замисъла на композиторите.

Цигуларят Марио Хосен печели широка международна известност със своята брилянтна техника и завладяващо сценично присъствие. Роден в Пловдив, той получава образованието си в София, Виена и Париж. Дебютира като солист с оркестър на осемгодишна възраст. Оттогава той изнася концерти на престижни международни сцени в повече от 40 страни. Свирил е с реномирани оркестри като Лондонския филхармоничен оркестър, ансамбъл I Solisti Veneti, Виенския симфоничен оркестър, Камерен оркестър "Ференц Лист", Academy of St Martin in the Fields, Симфоничния оркестър "Чайковски", Брукнер Оркестър – Линц, Английския камерен оркестър, Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на Пражкото радио, Камерния оркестър на Баварското радио, Симфоничния оркестър на БНР и др.

Той изпълнява богат репертоар от Ренесанса до съвременността, а неговата изключителна виртуозност и харизматично сценично присъствие са приветствани навсякъде по света. Смятан е за един от водещите интерпретатори и експерти по музиката на Паганини в света.

Ларс Андерс Томтер е един от водещите виолисти на нашето време, наричан "Колосът на виолата от Севера" (The Strad). Международната му солистична кариера включва изяви със Симфоничния оркестър на BBC, Кралския филхармоничен оркестър, Академия "Сейнт Мартин ин дъ Фийлдс", Оркестъра "Гюрцених" в Кьолн, Будапещенския фестивален оркестър, Чешката филхармония и Филхармонията на Осло. Той е редовен гост на фестивали като BBC Proms, "Шлезвиг-Холщайн" и "Вербие", а репертоарът му обхваща както класически, така и съвременни произведения. Томтер има записи за компаниите "Наксос", "Върджин Класикс" и "Чандос". Работил е с изтъкнатите диригенти Владимир Ашкенази, Даниеле Гати, Кшищоф Пендерецки, Юка-Пека Сарасте и други. Ларс Андерс Томтер е професор в Държавната академия в Осло и свири на виола от лютиера Гаспаро да Сало от 1590 г.

Георги Димитров е един от най-изтъкнатите български диригенти. Успешната му кариера обхваща десетилетия на активна музикална дейност и признание както в България, така и на международната сцена. Възпитаник е на НМА "Проф. П. Владигеров", след което специализира при Евгени Мравински и Арвид Янсонс в Санкт Петербург. Сценичната му дейност е свързана преди всичко с Пловдивската филхармония, Русенската опера, Софийската опера и Оперно-филхармонично дружество – Пловдив. От 1995 г. е музикален директор и главен диригент на Пловдивската филхармония, където реализира множество проекти и турнета. От 2009 г. е диригент в Оперно-филхармонично дружество – Русе, а от 2013 г. работи на свободна практика. Дирижирал е всички български оркестри и е канен като гост-диригент на реномирани оркестри и оперни театри в Русия, Румъния, Унгария, Германия, Италия, Полша, Чехия, Куба, Мексико, Испания, Швейцария и др.

Неговият внушителен репертоар включва премиерни изпълнения на произведения от български композитори и впечатляващи постановки на класически опери. Диригентът е носител на най-високото отличие на Република Сан Марино – кавалер на ордена "Санта Агата".

Оркестър Cantus Firmus е създаден през 2002 г. от Васил Димитров, а дебютните изяви на ансамбъла в "Европейски музикален фестивал" в София са посрещнати с огромен интерес. С цикъла "Концертмайсторите" оркестърът печели популярност и се утвърждава като средище за развитие на млади музиканти. Важен етап от развитието на състава е концертната поредица "Музиката на Америка", в която за първи път у нас гостуват световни звезди като Джошуа Бел, Гил Шахам, Мидори, Вадим Глузман, Роб Фишер, Тари Кели и др. През годините ансамбълът си партнира също с Найджъл Кенеди, Максим Венгеров, Пинкас Цукерман, Шломо Минц, Сергей Бабаян, Андреа Бочели, Пепе Ромеро, Ричард Клайдерман, както и някои от най-големите български класически изпълнители. През 2006 г. оркестърът е домакин на Първия международен конкурс за диригенти "Генадий Рождественский" в София, организиран от "Кантус Фирмус". Съставът е гостувал в Германия, Испания, Норвегия, Франция, Дания и е отличен с четири награди "Кристална лира".