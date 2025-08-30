Как да ускорите узряването на домати в края на сезона

Земеделските производители се справят с тези проблеми от векове и са разработили няколко изпитани техники за ускоряване на процеса, като същевременно защитават реколтата си. Така че, ако броите последните дни на лятото и доматите ви са все още напълно зелени – или се сблъсквате с вредители по доматите и други проблеми и искате да запазите колкото се може повече плодове – тогава трябва да действате бързо, за да узреят, без да загубят вкуса си. Опитайте тези хитри трикове, вдъхновени от фермери, за да помогнете на доматите да узреят както на лозата, така и извън нея.

Да знаеш кога да береш домати е цяло изкуство. Доматите са една от онези редки култури, които могат да се берат зелени, без това да повлияе на вкуса им – но никога преди да достигнат „фаза на разкъсване“. Това означава, че плодът едва започва да се изчервява, обикновено в долната част. Доматите започват да произвеждат етилен (ключът към узряването), веднага щом започнат да променят цвета си, и тъй като повечето захари и киселини вече са се установили на този етап, вкусът им ще бъде по-близък до узрели на лоза плодове, дори ако са беран и узрял на закрито.

Често големите ферми берат плодовете в „зрял зелен етап“, който е етапът преди чупене, след което ги поставят в хладни помещения и изпомпват етилен, но това води до безвкусни домати. По-малките ферми ще изчакат до етапа на чупене, за да приберат реколтата.

Това е чудесен вариант, ако видите предстояща лоша прогноза за времето или ако сте забелязали ранни признаци на заболяване по доматите , като например мана. По-рано през сезона, прибирането на реколтата от домати в етап на разкъсване ще насърчи образуването на нови цветове при неопределените сортове домати , които продължават да цъфтят и дават плодове през целия сезон.

Така че, ако вашите домати вече са в стадий на чупене и смятате, че са изложени на риск за растението, тогава продължете, обелете ги и ги занесете на закрито на безопасно място.

Ами ако растенията ви все още не са достигнали етап на разрушаване? Ако не е спешно, можете да ускорите нещата, като поставите стрес върху растението и го насърчите да пренасочи енергията си от вегетативен растеж към узряване на съществуващите плодове. Има няколко начина да направите това:

Натискане на корените – Внимателно разрежете почвата с лопата на около 20-25 см от стъблото, като отрежете няколко корена. Фермерите от старата школа леко усукват растението в основата или го повдигат малко, за да счупят фините корени. Ще трябва да използвате тясна лопата, която няма да повреди вашите домати или близките растения

Намалете поливането – намалете поливането, след като плодът е добре оформен, тъй като леката суша ще сигнализира на растението да завърши узряването си.

Премахнете излишната зеленина – Подрязването на доматите е добра практика като цяло, но ако узряват бавно, „подрежете“ индетерминантните домати, като отрежете горната част на стъблото и премахнете долните листа, за да увеличите излагането на слънце.

Премахнете новите цветове и малките плодове – те отнемат енергия от развитието на по-зрели плодове, но няма да узреят толкова късно през сезона.

Ако времето се променя и наистина не можете да чакате повече зелените домати да узреят до стадий на чупене, тогава оставащата ви възможност е да изскубете цялото растение, заедно с корените и малкото почва.

Има два традиционни метода на фермерите за това какво да направите след това. Можете или да окачите растението с главата надолу и да го съхранявате в навес или гараж, или можете да се уверите, че сте взели цялата коренова топка, след което да я заровите в купчина слама или суха почва в изба или хладен навес.

И двата метода предпазват растенията от лошо време и позволяват на доматите да продължат да се развиват от корените и да узряват бавно.

Имайте предвид, че ако се направи твърде рано, този метод може да повлияе на вкуса. В идеалния случай най-ранните растения трябва да се изкоренят, за да се запази колкото е възможно повече вкус, точно преди фазата на чупене. Изкоренявайте растения с много зелени плодове само в краен случай.