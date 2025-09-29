Как да ускорите узряването на компоста през есента?

Какво категорично не трябва да добавяте към компоста?

Есента е по-малко натоварен период за градинарите, което им позволява да отделят повече време за приготвяне на компост, докато пролетта и лятото се прекарват в приоритетно засаждане и грижи. Препоръчително е да се компостира от септември до ноември, докато температурата на въздуха остава постоянно над 5°C. Това позволява на микроорганизмите да започнат активен растеж преди настъпването на силни студове.

За да ускорят узряването на компоста през есента, опитните градинари препоръчват да следвате тези съвети:

Обръщайте компостната купчина една седмица след като я започнете, а след това веднъж месечно (когато температурите са над 0°C). Това осигурява наличието на кислород за аеробните бактерии и равномерно смесване на материалите.

Поддържайте оптимална влажност. През сухата есен компостът трябва да се полива допълнително. През много влажната есен осигурете по-добър дренаж и аерация.

Добавянето на ефективни микроорганизми към компоста, като например Baikal EM-1 или подобни, значително ускорява процесите на разлагане и може да намали времето за зреене на компоста от шест месеца на 2-3 месеца. Те се добавят по време на компостиране и/или обръщане.

Ако има недостиг на зелени материали (азот), можете да добавите малко количество разтвор на урея (1% разтвор), за да стимулирате микроорганизмите.

Неправилен баланс между зелено и кафяво. Твърде много „зелени“ съставки ( съставки със съдържание на азот) ще доведе до гниене и миризма, твърде много „кафяво“ (съставки с високо съдържание на въглерод) ще доведе до бавно разлагане.

Добавянето на заразени отпадъци е директен път към замърсяване на цялата почва през пролетта. Без покриване на компоста, хранителните вещества могат да бъдат отмити и микроорганизмите могат да бъдат унищожени от замръзване.

Недостатъчна или прекомерна влага. Сухият компост не се разлага, докато прекомерно влажният компост гние. Компостът трябва да е влажен, но не мокър.

Без достъп на кислород, процесите на разлагане се забавят и стават анаеробни, което причинява неприятна миризма.

Дългосрочните ползи от компостирането далеч надхвърлят една реколта. Редовното прилагане на компост подобрява структурата на почвата, правейки я по-рохкава и по-пропусклива. То увеличава водозадържащия капацитет на почвата, намалява ерозията и я обогатява с микроорганизми и земни червеи, които активно аерират почвата.

Болните растения – върховете, засегнати от гъбички (късна мана, брашнеста мана) или вируси – трябва да бъдат изгорени или унищожени по друг начин, тъй като патогените могат да оцелеят в компоста и да се разпространят през следващия сезон

Плевелите със зрели семена могат да покълнат в компоста, замърсявайки бъдещата почва.

Добавянето на орехови листа към компоста, особено в големи количества, не се препоръчва поради високото им съдържание на юглон, естествено съединение, което е мощен алелопатичен инхибитор на растежа на растенията.

Не се препоръчва добавяне на синтетични материали, месо, риба и млечени продукти (привличат гризачи и вредители).

Как да направите компост през есента?