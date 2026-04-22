Как да запълните дъното на големи саксии, като същевременно ги запазите леки и подвижни

Въпреки че можете да намерите много материали, които бихте могли да използвате, за да запълните дъното на големи саксии , някои от тях, като пясък и малки саксии за цветя, не са леки и ще направят големите саксии тежки и трудни за преместване. Ами ако ви кажем, че начинът да избегнете разхищението на почва за саксии в голямата си саксия е да напълните дъното ѝ с въздух?

Ако поставите нещо в средата на саксията, върху което да може да се постави почвата и растението, можете да оставите дъното запълнено само с въздух, което я прави приятно лека и осигурява на растенията ви приятна циркулация на въздуха. За щастие, това „нещо“ съществува като евтин продукт, наречен вложка за саксия, която можете да използвате, за да блокирате пространството, което обикновено трябва да запълните.

Вложката за саксия е пластмасов диск с отвори за дренаж, който осигурява платформа за почвата и растенията по-високо от дъното на саксията. Това е по същество фалшиво дъно за саксии.

Използвайте вложка за саксия, за да избегнете използването на пълнители или излишна почва за саксии

За да използвате вложка за саксия, първо трябва да определите необходимия размер, въз основа на размера на саксията, която използвате, и какво ще засаждате в нея. Необходима е конична саксия, а не такава с еднакъв диаметър отгоре до долу. За растения, които растат в плитка почва , можете да измерите диаметъра по средата на разстоянието от горната част на саксията.

За високи растения и такива с дълбоки корени, измерете малко по-дълбоко от средата на саксията. Поставете вложката на саксията в саксията, докато прилепне плътно. Добавете почвата и растението. Може да се наложи да пожертвате част от по-лекото тегло, ако имате високи растения и духа много вятър. Добавете тежест на дъното на саксията, например тухла, преди да поставите диска, за да предотвратите преобръщането на потенциално тежките отгоре растения. Поливайте както обикновено.

Помислете за „Направи си сам“ вложка за саксия

Възможно е също така да си направите сами саксия. Просто добавете обърната саксия за разсадник на дъното на голяма саксия и след това поставете пластмасова чинийка за растение отгоре. Дренажните отвори са от решаващо значение както в саксиите, така и в подложките за саксии, така че пробийте дупки в чинийката, за да може водата да тече. Освен това, саксиите за разсадник са практически безплатни, тъй като вероятно ги имате под ръка, ако някога сте купували растения.

Понякога идеята за запълване на пространството в големи саксии се смесва с опроверганото твърдение, че в саксиите трябва да се поставят материали, за да се подобри дренажът. Каквото и решение да изберете за пълнене на голяма саксия, независимо дали става въпрос за закупени от магазина или „направи си сам“ вложки, не забравяйте да избягвате често срещани материали, които никога не бива да използвате за запълване на дъното на големи саксии , като например големи или непорести предмети.