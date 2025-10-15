Как да засадите ябълка през есента в градината си

Ключът към успешното отглеждане на ябълки е да изберете правилното място. Всички ябълки виреят най-добре на пълно слънце и във влажна, добре дренирана почва . Ябълковите дървета са адаптивни и могат да виреят в голямо разнообразие от почви, но избягвайте да ги засаждате на ниски или влажни места. Прекиснатата или блатиста почва може да убие дървото.

Заровете ТОВА под ябълката на есен и догодина за реколтата ще ви трябват чували

Ябълковите дървета се нуждаят от достатъчно място, за да се разпростират и растат. Планирайте зрелите дървета с пълен размер да достигнат височина и ширина от 6 до 9 метра. Джуджевите сортове ще растат около 2,4 до 25 метра високи и широки. Ако имате място, засадете ябълковите дървета редом с други овощни дървета или други цъфтящи дървета и храсти като дрян , люляк и форзиция.

Съвет за тестова градина: Ябълките растат най-добре, когато има два сорта наблизо, които се опрашват взаимно. Всъщност някои ябълки трябва да бъдат опрашени от друг сорт, за да дадат плод. Когато избирате сортове за вашия двор, не забравяйте да вземете предвид всички специални нужди, като например тази. Ако имате място само за едно дърво, изберете самоопрашващ се сорт.

Още: Направете това през пролетта, за да предотвратите гниенето на ябълковите плодове

Как и кога да засаждаме ябълкови дървета

Можете да засаждате ябълки по всяко време от пролетта до есента. Както е при повечето дървета и храсти, изкопайте дупка, която е два пъти по-широка (но не по-дълбока) от саксията, в която е засадена ябълковата ви дръвка. Внимателно извадете дървото от саксията, разхлабете кореновата му топка и разперете корените, така че да са обърнати навън. Напълнете дупката с изкопаната почва ( не я пълнете с обогатена почва ) и след това полейте добре дървото.

Сега е момента да направите ТОВА, ако искате дървото с ябълки да е претрупано с плодове

Ако засаждате дърво с голи корени, накиснете корените за няколко часа, преди да подготвите дупката си. Изкопайте дупка два пъти по-широка от кореновата система и също толкова дълбока. Използвайки местната почва, направете конусовидна могила в центъра на дупката, за да поддържате корените. Разпределете корените върху могилата и запълнете дупката с останалата изместена почва. Добавете кол, за да стабилизирате дървото, и го полейте обилно.

Ако засаждате повече от едно стандартно ябълково дърво, разстоянията между тях са от 6 до 7,5 метра. Джуджетата и полуджуджетата могат да бъдат поставени на разстояние от 2,4 до 3,6 метра едно от друго.

Още: Топ 7 причини да засадите ябълка в двора си

Съвети за грижа за ябълково дърво

Ябълковите дървета могат да растат почти навсякъде с пълно слънце и добре дренирана почва, особено ако наблизо има други ябълкови или дивоядови дървета. Те са податливи на няколко вредителя и болести, но не позволявайте това да ви спре да ги засадите в двора си. За да предотвратите проблемите, почиствайте зоната около ябълковите си дървета от отпадъци, паднали плодове, листа, подрязани клони и плевели през цялата година.

Светлина

Ябълковите дървета се нуждаят от поне 8 часа пълно слънце всеки ден, за да виреят. Те могат да се отглеждат на частична или пъстра сянка, но ще цъфтят по-малко и ще дават по-малко (ако изобщо) плодове.

Още: Как да подрежем ябълковото дърво през есента за бъдеща реколта

Почва и вода

Ябълковите дървета могат да растат в почти всяка добре дренирана почва, но предпочитат влажна, леко кисела почва с pH между 5,0 и 6,8. Те не понасят почви със застояла вода.

Младите дървета може да се нуждаят от до 5 см вода на седмица. Зрелите ябълкови дървета се нуждаят от около 2,5 см вода (от напояване или от валежи) всяка седмица от май до октомври, за да процъфтяват. Независимо от възрастта на дървото, поливайте го обилно и бавно , за да предотвратите оттичане. През по-топлите месеци дървото може да се нуждае от допълнителна вода.

Температура и влажност

Още: Проблеми с крушовите и ябълковите дървета, с които може да се сблъскате

Ябълковите дървета са издръжливи в почти всички северноамерикански зони на издръжливост, но дават най-много плодове в меко, топло време с умерена влажност и случайни валежи.

Ябълките също имат изисквания за охлаждане, което означава, че трябва да прекарат определен брой „часове за охлаждане“ (обикновено 500-1000 часа) при температури между 0 и 10 градуса по Целзий. Ако живеете в по-топъл климат, търсете сортове с ниски изисквания за часове за охлаждане.

Тор

Ако са правилно засадени, ябълковите дървета може да не се нуждаят от допълнително торене, освен ако растежът им не е бавен (25 см или по-малко нови издънки годишно). Ако искате да стимулирате растежа, използвайте органичен компост или богат на азот тор с бавно освобождаване в края на лятото или началото на есента.

Още: Резитба на ябълкови и крушови дървета през зимата