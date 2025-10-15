Георги Шопа от "Игри на волята" разказа за най-тежката борба извън шоуто (ВИДЕО)

Един от най-обсъжданите участници в "Игри на волята" сезон 7 – Георги Шопа (Георги Стойчев), беше гост в подкаста "След Игрите". За някои той се отличи като умен стратег, за други – като безпощаден съперник, а трети го определяха за един от фаворитите, способен да достигне до финала. Припомняме, че той се оттегли от надпреварата по медицински причини, като зрителите видяха това вчера (14 октомври).

В разговора с водещата Ваня Запрянова, Георги сподели колко висока е цената на силата, когато болката надделява над амбицията, и разкри какво се крие зад усмивката му след отпадането от шоуто.

Той говори за травмите, които почти са го извадили от играта - двете дискови хернии, моментите на припадък и решението да продължи въпреки всичко.

За дъщеря му и рядката болест

Извън арената Георги е баща, спортист и човек с голямо сърце. Разказа за дъщеря си, която живее с рядка болест, за грижата, любовта и за малките победи, които правят живота смислен. Той обясни, че малката му дъщеря страда от спинална мускулна атрофия (СМА), за която семейството разбира в ранен етап, когато детето е само на година и четири месеца.

За щастие дъщерята на Георги успява да проходи.

Риалити участникът уточни, че не живее с майката на детето си и дъщеря си, като им помага финансово. "Беше голям стрес... Да предприемем действия - къде ще лекуваме детето, какво точно ще се случи."

Въпреки тежкото заболяване на своето момиче, Георги е категоричен, че няма да се отдаде на лошите мисли. "Амбицирам се как да си оправя проблема. За момента доста добре вървят нещата."

Той обясни, че дъщеря му посещава басейни, ходи на физиотерапия и рехабилитация. В случая на Георги, семейство е получило помощ от държавата, тъй като по думите му разбираме, че лечението на СМА е изключително скъпо.