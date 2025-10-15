Войната в Украйна:

15 октомври 2025, 12:43 часа 377 прочитания 0 коментара
Загорчич захапа Венци Стефанов: Искахме промени, но те не се случваха!

Златомир Загорчич захапа президента на Славия Венцеслав Стефанов само дни, след като напусна най-стария столичен клуб. Както е известно, „белите“ се представят много слабо от началото на сезона в Първа лига и поради тази причина сръбският специалист бе освободен от поста си. На негово място бе назначен доскорошния директор на академията на Локомотив София – Ратко Достанич, който ще направи своя повторен дебют начело на тима в двубоя с Ботев Пловдив.

Загорчич говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че той и неговите помощници са искали да направят редица промени, които обаче така и не са се случили. По думите му с времето нещата са ставали все по-зле и по-зле. Сърбинът също така благодари на всички служители и фенове на Славия за подкрепата през годините, но пропусна да спомене президента на клуба Венци Стефанов.

„Такъв е животът на треньора. Благодаря на Славия, на феновете, на футболния клуб за всички години, в които работихме заедно. Оставям доста приятели и много спомени и незабравими моменти. Опитахме да направим нещо, да променим ситуацията, развитието, но беше невъзможно да се получи. Искахме да направим промени, но те не се случваха. Ставаше все по-зле и по-зле“, заяви Златомир Загорчич.

