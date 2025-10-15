Как да засадите и отглеждате дрян

Предлаган в голямо разнообразие от цветове, форми и размери, дрянът добавя структура и цвят към пейзажа през по-голямата част от годината. Шоуто започва с цветове с четири венчелистчета от пролетта до лятото, последвани от яркочервени и оранжеви листа през есента. Зимата носи яркочервени плодове за последен щрих цвят.

Дрян - полезен за всеки

Това, което много хора смятат за цветя по дрянчето, всъщност са прицветници (впечатляващи структури, вариращи в цвят от меко бяло до наситено розово). Цветовете на дрянчето са събрани в кръгъл грозд в центъра на всеки прицветник, който остава прикрепен към клоните много по-дълго от истинските цветове.

Къде да засадите дрян

Още: Защо сушените дренки са една от суперхраните на есента?

В природата дрянът е подлесен вид, който често растат на сянка. В домашен ландшафт той вирее най-добре на частично сянка, която получава малко сутрешно слънце. Засадете дрян в плодородна, добре дренирана почва с много органична материя и леко киселинно pH.

Дряновете обикновено се използват като образцови дървета. Ако засадите няколко, разстоянието между тях е 6 метра.

Това, което много хора смятат за цветя по дрянчето, всъщност са прицветници (впечатляващи структури, вариращи в цвят от меко бяло до наситено розово). Цветовете на дрянчето са събрани в кръгъл грозд в центъра на всеки прицветник, който остава прикрепен към клоните много по-дълго от истинските цветове.

Как и кога да засаждаме дрян

Още: Кой компот е най-добър при диария?

Най-доброто време за засаждане на фиданка дрян с голи корени е през пролетта, преди да започне растежът на дървото. Те могат да се засадят и през есента, но това трябва да се направи 4–6 седмици преди замръзване на земята.

Накиснете корените

Отрежете всички повредени корени и след това ги накиснете във вода за около четири часа. Докато се накисват, подгответе мястото за засаждане. Почвата трябва да е добре дренирана и плодородна. Ако е необходимо, добавете компост или органична материя. Изкопайте дупка, която е поне с около 30 см по-широка и със същата дълбочина като кореновата система.

Подгответе дупката

Още: Как се тори правилно дървото ДРЯН, за да ни дари с много плод

Оформете купчина пръст в центъра на дупката. Поставете дървото в дупката в горната част на купчината, като внимателно разпръснете корените, така че да сочат надолу. Запълнете около две трети от дупката с обогатена почва и я притиснете с ръце, за да отстраните въздушните мехурчета. Полейте дървото обилно.

Поставяне на дървото

Запълнете останалата част от дупката, като се уверите, че дървото е разположено малко по-високо, отколкото в саксията за разсадник. Горната част на кореновата бала трябва да е едва видима. Не издърпвайте почвата над горната част на кореновата бала. Видима линия на фиданката над кореновата система показва предишната линия на почвата. Оформете воден слой от мулч или горен почвен слой на около 12 см от фиданката, за да насочите водата към корените.

Градинарите, които засаждат разлистени дървета или резници, които са пораснали във фиданки, трябва да обработят почвата по същия начин и да използват същата процедура, както при засаждането на фиданки с голи корени, но изкопават дупката два до три пъти по-голяма от ширината на кореновата топка.

Още: Напитката, която предпазва от рак и понижава холестерола

Съвети за грижа за дрян

Изискванията за грижа зависят от вида на отглежданото дърво. Оставете малко плодове на растението, за да могат дивите животни да се наслаждават през зимата, когато няма много други възможности.

Светлина

Някои сортове дрян понасят пълно слънце . Повечето обаче предпочитат пъстро слънце и защита от по-големи дървета