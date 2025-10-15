Войната в Украйна:

Как лесно да размножим лимоново дърво с краставица

15 октомври 2025, 10:02 часа 0 коментара
Как лесно да размножим лимоново дърво с краставица

Съдържание:

Лимоновите дървета могат да бъдат скъпи и капризни за отглеждане, особено извън топлия климат. Размножаването им също е сложно, но няколко прости инструмента могат да го улеснят – и може да имате такъв в хладилника си.

Този сок от бъз и лимони си е истински елексир

В скорошно видео в Instagram, създателят gardeningwithmom обяснява как да размножите лимоново дърво с помощта на краставица, малка пластмасова чашка и малко почва за саксии, всичко това нанесено директно върху клона. Ще обясним как работи този процес и дали краставицата играе жизненоважна роля или е включена само за забавен обрат.

Как да размножим лимоново дърво с краставица

Още: За какво да внимаваме при пресаждане на лимон

Този популярен градинарски трик идва от г-н Уонг, съседът на създателя, който отглежда лимонови дървета от години. Надписът гласи просто: „Какво се случва, когато заровите краставица по този начин? Разрежете я наполовина, забодете я на дърво, напълнете чаша с пръст... и чакайте. Няма да повярвате на резултатите!“ Въпреки че това описание прави процеса да изглежда изключително лесен, видеото показва 10 стъпки, които отнемат 40 дни.

Въздушно наслояване

Показаният процес е известен като въздушно наслояване, техника за размножаване , която се използва от хиляди години. Предимството е, че пропуска етапите на разсад и ранен растеж, където растението е особено уязвимо.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След процеса, видеото обяснява, че получавате ново лимоново дърво с корените, листата и оригиналната генетика на майчиното растение. На теория, тази техника би трябвало да работи върху повечето дървесни растения, като круша, смокиня и ябълка .

Още: Какви грешки при ашладисване на лимон допускаме много често

Стъпки на разпространение

За да опитате тази версия на въздушно наслояване, първо ще ви е необходимо съществуващо възрастно лимоново дърво, краставица, пластмасова чаша, пластмасово фолио, почва за саксии, тиксо и нож за рязане на кутии. Ето как да продължите:

Как трябва да се консумира планински лимон?

Направете два разреза по обиколката на млад клон на лимоново дърво на разстояние около 5 см един от друг.

Използвайте нож, за да отстраните кората между тях и леко остържете зоната, което според видеото спира потока на хранителни вещества и насърчава растежа на корените.

Още: За какво да внимаваме при подрязване на лимон в саксия

Отрежете краищата на краставица, нарежете я по дължина и издълбайте жлеб в средата.

Закрепете краставицата около клона с помощта на клечки за зъби.

Разрежете пластмасова чаша и увийте краставицата в нея, след което я закрепете с тиксо и я напълнете с плътно уплътнена почва за саксии.

Полейте обилно почвата и увийте всичко с черна найлонова торбичка, за да я поддържате влажна и топла.

Още: Защо трябва да държите лимон в колата през септември-октомври

След 40 дни извадете торбата и, ако няма гниене, трябва да видите, че корените са запълнили чашата и няма повече краставица (тя се разлага).

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Дърво лимон краставица лимоново дърво градина
Още от Градинарство
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес