Как лесно да размножим лимоново дърво с краставица

Лимоновите дървета могат да бъдат скъпи и капризни за отглеждане, особено извън топлия климат. Размножаването им също е сложно, но няколко прости инструмента могат да го улеснят – и може да имате такъв в хладилника си.

В скорошно видео в Instagram, създателят gardeningwithmom обяснява как да размножите лимоново дърво с помощта на краставица, малка пластмасова чашка и малко почва за саксии, всичко това нанесено директно върху клона. Ще обясним как работи този процес и дали краставицата играе жизненоважна роля или е включена само за забавен обрат.

Как да размножим лимоново дърво с краставица

Този популярен градинарски трик идва от г-н Уонг, съседът на създателя, който отглежда лимонови дървета от години. Надписът гласи просто: „Какво се случва, когато заровите краставица по този начин? Разрежете я наполовина, забодете я на дърво, напълнете чаша с пръст... и чакайте. Няма да повярвате на резултатите!“ Въпреки че това описание прави процеса да изглежда изключително лесен, видеото показва 10 стъпки, които отнемат 40 дни.

Въздушно наслояване

Показаният процес е известен като въздушно наслояване, техника за размножаване , която се използва от хиляди години. Предимството е, че пропуска етапите на разсад и ранен растеж, където растението е особено уязвимо.

След процеса, видеото обяснява, че получавате ново лимоново дърво с корените, листата и оригиналната генетика на майчиното растение. На теория, тази техника би трябвало да работи върху повечето дървесни растения, като круша, смокиня и ябълка .

Стъпки на разпространение

За да опитате тази версия на въздушно наслояване, първо ще ви е необходимо съществуващо възрастно лимоново дърво, краставица, пластмасова чаша, пластмасово фолио, почва за саксии, тиксо и нож за рязане на кутии. Ето как да продължите:

Направете два разреза по обиколката на млад клон на лимоново дърво на разстояние около 5 см един от друг.

Използвайте нож, за да отстраните кората между тях и леко остържете зоната, което според видеото спира потока на хранителни вещества и насърчава растежа на корените.

Отрежете краищата на краставица, нарежете я по дължина и издълбайте жлеб в средата.

Закрепете краставицата около клона с помощта на клечки за зъби.

Разрежете пластмасова чаша и увийте краставицата в нея, след което я закрепете с тиксо и я напълнете с плътно уплътнена почва за саксии.

Полейте обилно почвата и увийте всичко с черна найлонова торбичка, за да я поддържате влажна и топла.

След 40 дни извадете торбата и, ако няма гниене, трябва да видите, че корените са запълнили чашата и няма повече краставица (тя се разлага).