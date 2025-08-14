Как правилно да наторите лозята за богата реколта

Обикновената лозя ( Vitis vinifera ) се отглежда за производство на вино и е с европейски произход. Известна е още като „европейска грозде“ и „винена грозде“.

Съществуват хиляди разновидности на Vitis vinifera, въпреки че само малка част от тях са търговски важни. От друга страна, голяма част от популярното гроздово вино се произвежда от сортове на този вид. Въпреки че се смятат предимно за винено грозде, плодовете могат да се сушат и за производство на стафиди. Този вид обаче дава по-лошо трапезно грозде и не се използва често за тази цел в търговската мрежа.

Подобно на много катерливи лози, винените гроздови растения имат прилепващи пипала, които помагат лозите да не докосват земята. Листата се държат на дълги дръжки и имат от три до седем дяла. Всеки лист има едро назъбени ръбове, а долната страна е покрити с малки власинки. Плодовете (зърната) варират по размер, форма и цвят. Лозите имат бърз темп на растеж и е най-добре да се засаждат в началото на пролетта.

Грижа за гроздето

Изискванията за отглеждане могат да варират значително в зависимост от избрания сорт или култивар, така че ще си струва да направите проучване преди засаждане. Ето основните изисквания за грижа за отглеждане на грозде:

Изберете място, защитено от силни и студени ветрове

Избягвайте места, известни като гнезда на замръзване, тъй като новите издънки често се увреждат от късните пролетни слани.

Не забравяйте, че обикновената гроздова сорта се самоопрашва, което прави ненужно засаждането на допълнителни лози за опрашване.

Светлина

Обикновената гроздова култура се нуждае от пълно слънце, за да даде най-добрата възможна реколта. Лози, засадени на полегат склон с югоизточно изложение, често дават добър плод.

Почва

В съответствие с местните си средиземноморски корени, обикновената гроздова лоза изисква добре дренирана почва. Тя ще оцени и място с глинеста почва, богата на органични вещества. Предпочита pH около 6,5.

Вода

Давайте на реколтата си достатъчно вода, но не прекомерно. Поливайте добре по време на периоди на суша. Почвата трябва да се поддържа равномерно влажна. Осигуряването на добър дренаж е важна първа стъпка за предотвратяване на преполиване.

Температура и влажност

Сортовете Vitis vinifera са известни с това, че са по-малко студоустойчиви от американските видове грозде, така че обикновено се развиват най-добре в региони със зони на устойчивост от 6 и нагоре. Някои сортове обаче са известни с това, че са по-студоустойчиви от други. Като цяло обаче те се нуждаят от дълъг, топъл климат, за да дадат добра реколта.

Поради склонността им към гъбични заболявания, този вид грозде не понася добре и висока влажност.

Тор

Ако гроздето ви вече расте в почва, богата на органична материя, можете да допълвате този естествен тор всяка година с 1/2 чаша балансиран тор, когато се появят първите пролетни издънки. През първата година на растението, нанесете същото количество тор втори път след изтичане на четири седмици.

Нанесете тора на разстояние не по-близо от 30 см до основата на растението. По-добре е да го разпределите върху площта, която се намира на разстояние от 1,2 до 1,5 метра от основата във всички посоки. Тази практика насърчава по-доброто развитие на корените.