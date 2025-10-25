Как правилно да преместите бегонията от открито на закрито без да загине

Не само е лесно да отглеждате някои видове бегонии у дома , но те предлагат и най-спиращите дъха гледки в градината със своите божествени цветове и поразителна зеленина. Нищо чудно, че са сгушени на всяко възможно място за растение - било то в градински лехи, висящи в стенни кошници (или зашеметяващи висящи саксии „направи си сам“ ), или в саксии или контейнери. Като се имат предвид тези невероятни качества, е разбираемо, че не бихте искали те да изчезнат внезапно през зимата. Въпреки че много сортове бегонии могат да бъдат внесени на закрито, за да преживеят зимата като стайни растения (грудковите бегонии се нуждаят от период на покой, за да оцелеят, и са по-подходящи за презимуване като грудки), не можете да бъдете безразсъдни с прехода. Правилният начин за преместване на бегониите на закрито включва изкопаването им през есента (преди да удари слана), премахването на всички вредители, пресаждането им в саксии и аклиматизирането им за няколко седмици към вътрешната среда, преди да ги преместите окончателно.

Как да подготвим бегонията за зимата – стъпка по стъпка

Що се отнася до избора на подходящо време, можете да помислите за внасяне на бегониите си вътре, след като температурата започне да пада през есента (под 15 градуса по Целзий през нощта). Този преходен период е подходящ и за отстраняването им от евентуални вредители. Дори ако отглеждате бегониите си в контейнери, можете да ги извадите, да проверите корените за вредители и да измиете растението с инсектициден сапун, за да го поддържате здраво. Правилният начин за преход на бегониите зависи и от вида, който отглеждате – някои се отглеждат заради листата си, други заради цветовете; някои са грудкови, докато трети са с влакнести и восъчни корени. Преди да внесете растението си вътре, уверете се, че сте определили вида му и се грижите за него съответно.

Преходни восъчни бегонии на закрито

За восъчните бегонии преходът е сравнително лесен. Фактът, че тези бегонии не са устойчиви на замръзване, означава, че ще трябва да ги внесете вътре, преди първите слани да ударят вашия регион. Ако вашите бегонии растат в земята, първо ще трябва да ги пресадите в саксия или контейнер. Точно както трябва да закалите разсада, преди да го поставите навън, аклиматизацията на растенията преди промяна на местоположението им от открито на закрито е също толкова важна. Восъчните бегонии често ви наказват, като опадат листата, ако не се вгледате в този процес. Ако живеете в по-студените, северни райони на страната, е особено важно да дадете на бегониите си време да се адаптират. Вътрешните отоплителни уреди значително понижават нивата на влажност в къщата и растенията трябва да се адаптират към промяната.

Как трябва да се гледа бегонията през зимата

През първата или две седмици от процеса на адаптация преместете восъчните бегонии на различно място на открито, което получава само частично слънце. След това, няколко дни в седмицата, внасяйте растенията вътре. След това можете да им осигурите постоянно зимно място близо до прозорец, който получава колкото е възможно повече непряка слънчева светлина. Можете също да използвате лампа за отглеждане на растения за целта, за около 8 до 10 часа на ден.

Поставете лампата на няколко сантиметра над растението и я осветявайте с топли и студени цветове, за да осигурите оптимален растеж както на цветовете, така и на листата. Подхранването на восъчните бегонии през зимата не е необходимо, стига почвената смес да съдържа тор. Ако обаче започнете да наблюдавате пожълтяване на листата, можете да използвате балансиран тор 10-10-10 за вашите бегонии в половината от нормалната концентрация, за да ги накарате да процъфтяват отново.

Преходни цветни бегонии, листни бегонии и грудкови бегонии на закрито

Листните бегонии (тези, отглеждани предимно заради атрактивните им листа) се нуждаят от аклиматизация по същия начин като восъчните бегонии и се държат на светло място, далеч от пряка слънчева светлина. Цъфтящите бегонии, от друга страна, също могат да понасят пряка слънчева светлина, особено сутрин. Поддържайте почвата в саксиите влажна през целия зимен сезон, а стайната температура между 18 и 23 градуса по Целзий. Можете да използвате овлажнител, за да поддържате нивата на влажност за тези растения.

Презимуването на грудковите бегонии може да изисква повече усилия, но си струва да видите как растението се възражда следващата пролет и ви възнаграждава със спиращи дъха цветове година след година.

След това отрежете стъблата на клубените до около 2,5 см дължина. След това клубените се нуждаят от две до три седмици, за да се втвърдят на хладно и сухо място. През този период се уверете, че клубените се съхраняват на стайна температура, далеч от пряка слънчева светлина. Лекотата, с която стъблата се отделят, може да ви покаже дали клубените са достатъчно сухи или не – ако имате проблеми с отстраняването им, клубените се нуждаят от повече време за изсъхване.

След като периодът на втвърдяване приключи, отърсете излишната почва (без да миете клубените) и ги поставете в картонена кутия, пълна с торфен мъх или вермикулит.